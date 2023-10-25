بعد تصدره التريند ودعمه لغزة.. نجوم الفن يدعمون محمد سلام

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنان محمد سلام محركات البحث جوجل، خلال الساعات الماضية بعدما اعتذر عن عدم المشاركة في مسرحية زواج اصطناعى، المقرر عرضها في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية 30 أكتوبر المقبل، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.

محمد سلام يعتذر عن عدم المشاركة فى مسرحية بموسم الرياض تضامنا مع فلسطين

اعتذر محمد سلام في فيديو بثه على حسابه الشخصى، عن عدم المشاركة في مسرحية زواج اصطناعى، المقرر عرضها في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية 30 أكتوبر المقبل، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، موضحا: أنه كان لديه أمل أن يتم تأجيل أو إلغاء موسم الرياض، أو أن تهدء الأوضاع في قطاع غزة، ولكن لم يحدث شيء من هذا القبيل، متسائلا: "إزاى هروح أعرض والناس بيحصل فيها كدة في فلسطين؟.. ولو عملت كدة هكون خذلتهم، أنه لا يقصد من عدم المشاركة سوى دعم الشعب الفلسطيني وليس أي شيء آخر، مضيفًا أنه يعلم جيدًا أن الفن رسالة، ولكن الأحداث الحالية ليست مناسبة لمشاركته في تقديم أعمال كوميدية.

نجوم الفن يدعمون محمد سلام

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على دعم محمد سلام، حيث أبرز الكاتب عبد الرحيم كمال والفنان صبرى فواز والفنان أمير صلاح الدين، حمزة العيلي، حيث كتبت عبد الرحيم كمال:"برافو الفنان المصري محمد سلام اعتذر عن السفر لعرض مسرحية كوميدية استعراضية في الرياض لان الظروف لا تسمح بذلك تحية تقدير لفنان مصري محترم"، علق الفنان أمير صلاح الدين:" محمد سلام.. اللهم أعز الإسلام"، بينما كتب الفنان صبرى فواز:" محمد سلام.. من أنظف وأنقى الناس اللي ممكن تشوفهم في حياتك.. وكل الناس بتحبه".

كاملة أبو ذكري تدعم محمد سلام

ووجهت المخرجة كاملة أبو ذكري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" رسالة دعم للفنان محمد سلام وذلك بعد اعتذاره عن عدم المشاركة في مسرحية "زواج اصطناعي" والتي تقدم ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك تضامنا مع أحداث فلسطين، كتبت: "ربنا هيعوضك كل خير.. كنت بحبك بس دلوقتي أنت في حتة تانية خالص.. حب واحترام وتقدير".

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الفنانة فرح الشهيرة بـ "فيدرا" توضح موقفها من اعتذار الفنان محمد سلام

كما كشفت الفنانة فرح الشهيرة بـ "فيدرا" عن موقفها من اعتذار الفنان محمد سلام لفعاليات موسم الرياض تضامنا مع أهالي وضحايا غزة وما يواجهونه من انتهاكات وجرائم بشعة، وكتبت فيدرا عبر حسابها الشخصي ب "فيسبوك": هو كسب كل حاجة علشان عمل بعقيدته.. ما خافش من حد، خاف من نفسه اللي حتلومه لو ما عملش وطبعا خاف من ربه.. سلام مافيش منه كتير. ده واقع.. وطبعا كل انسان حر وكل إنسان عارف نفسه وعارف مقدرته ولا يكلف إلا وسعها.

حمزة العيلي يشيد بمحمد سلام



أشاد الفنان الشاب حمزة العيلي بمحمد سلام وذلك بعد اعتذار الأخير عن مشاركته في موسم الرياض وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، كتب:" محمد سلام إنسان نقي صادق أحبه وأحترمه صديقًا وفنانا موقف حقيقي بمقام جهاد لا لوم على أحد ولكن هذا أقل ما يمكن فعله.

آخر أعمال محمد سلام

ويذكر ان آخر أعمال محمد سلام هو فيلم "عمهم" مع محمد إمام، وتم عرض الفيلم بدور العرض السينمائى أثناء الفترة الماضية وحقق الفيلم إيرادات ناجحة كبيرة فى دور العرض السينمائى وكان بطولة الفنان محمد عادل إمام، وسيد رجب، هدى المفتى، محمد ثروت، والفنان محمد سلام وعدد آخر من الفنانين والنجوم.