بعد اعتذار محمد سلام.. ماهو مصير مسرحية "زواج اصطناعي"؟

القاهرة - محمد ابراهيم - إعلان الفنان محمد سلام اعتذاره عن المشاركة فى مسرحية «زواج اصطناعي»، والمقرر عرضها على مسرح محمد العلي، 30 أكتوبر الجارى، بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، ولكن رغم ذلك سينطلق العرض المسرحي فى موعده دون تأجيل أو إلغاء، حيث سيتم تدارك أمر انسحاب الفنان محمد سلام.

قصة مسرحية «زواج اصطناعي»

تدور أحداث مسرحية زواج اصطناعي، حول شخصية شروق وفاروق اللذان يتعرضان لأزمة في ليلة زفافهما، مما يدفعهما للجوء لخبير علاقات عاطفية، يجري لهما تجربة حديثة، بواسطة الذكاء الاصطناعي، تجعلهما يعيدان التفكير في مشروع زواجهما بالكامل.

بوستر مسرحية «زواج اصطناعي»

وكشف بوستر المسرحية عن عرضها فى 30 أكتوبر الحالى لتكون المرة الأولى التى تشارك فيها مى عز الدين فى موسم الرياض بعرض مسرحى والأولى أيضا فى تقديم عمل مسرحى.

ابطال مسرحية «زواج اصطناعي»

ومسرحية «زواج إصطناعي» هى أول عرض مسرحي فى المملكة العربية السعودية من بطولة الفنانة مي عز الدين ضمن عروض موسم الرياض على خشبة مسرح محمد العلي، ويشاركها البطولة بيومي فؤاد، محمد سلام، مصطفى غريب، سليمان عيد، إيمان السيد.

محمد سلام يعتذر عن عدم المشاركة فى مسرحية بموسم الرياض تضامنا مع فلسطين

وسبق، اعتذر محمد سلام في فيديو بثه على حسابه الشخصى، عن عدم المشاركة في مسرحية زواج اصطناعى، المقرر عرضها في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية 30 أكتوبر المقبل، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، موضحا: أنه كان لديه أمل أن يتم تأجيل أو إلغاء موسم الرياض، أو أن تهدء الأوضاع في قطاع غزة، ولكن لم يحدث شيء من هذا القبيل، متسائلا: "إزاى هروح أعرض والناس بيحصل فيها كدة في فلسطين؟.. ولو عملت كدة هكون خذلتهم، أنه لا يقصد من عدم المشاركة سوى دعم الشعب الفلسطيني وليس أي شيء آخر، مضيفًا أنه يعلم جيدًا أن الفن رسالة، ولكن الأحداث الحالية ليست مناسبة لمشاركته في تقديم أعمال كوميدية.



أخر أعمال مي عز الدين

يذكر أن أخر أعمال مي عز الدين هو مسلسل "سوق الكانتو" الذى عرض ضمن ماراثون رمضان الماضي، والذي دارت أحداثه في داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب، الذي يجسده أمير كرارة، تتحول حياته رأسًا على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، العمل بطولة أمير كرارة ومي عز الدين، وثراء جبيل، وفتحي عبد الوهاب وسلوى عثمان مها نصار، ضياء عبد الخالق، عبد العزيز مخيون، ومن إنتاج شركة سينرجي للصوتيات والمرئيات، وتأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

آخر أعمال محمد سلام

وكان آخر أعمال محمد سلام هو فيلم "عمهم" مع محمد إمام، وتم عرض الفيلم بدور العرض السينمائى أثناء الفترة الماضية وحقق الفيلم إيرادات ناجحة كبيرة فى دور العرض السينمائى وكان بطولة الفنان محمد عادل إمام، وسيد رجب، هدى المفتى، محمد ثروت، والفنان محمد سلام وعدد آخر من الفنانين والنجوم.

