انت الان تتابع خبر الفنانة فريدة سيف النصر تكشف عن كواليس فيلمها الجديد "فرقة الموت" مع أحمد عز والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت الفنانة فريدة سيف النصر، عن كواليس فيلمها الجديد "فرقة الموت"، بطولة الفنان أحمد عز، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع الفيسبوك.

وقالت: في يوم جميل والهواء شديد جدًا بقى يدخل الهدوم زي البراشوت وضحكت ضحك عمري برغم الألم والله.. الفيلم ده من تلات أفلام وكبار جدًا هو اللي باعمله أنا غريبة مش أي شخصية تشدني.

وأضافت: والله كلنا في الشغل مالناش سيرة غير غزة والعيال لكن ده شغلنا.. المعلمة قشطة في فرقة موت مع الجمال والأدب والذوق سوبر ستار أحمد عز.. سعيدة إني بتقابل مع جيل جديد، اتفاجأت أن عز عارف شغلي وكمان وهو بيتفرج عليا وأنا باصور عمال يشكر فيا وصلولي طبعا، والأحلى مدير التصوير هو بتاع بدون ذكر أسماء، واتكلم عز علي نور الشريف بحب وإني محظوظة عملت معاه أهم أعمالي وهو عمل معاه وأهتم بيه جدًا.. ومحمود عبدالعزيز وجماله.. قد إيه بيحبهم.

وتابعت: أحمد عز كان نفسه يشتغل مع عاطف الطيب أنا عملت جبر الخواطر معاه وخدت جائزة من نادر جلال، أنا بجد أحمد الله محظوظة في الجيل اللي حضرته وأنا صغيرة من نجوم مش هتتكرر اتعلمت على ايديهم.. والجيل ده بتاع عز وأنا كبيرة عندنا أجيال هتكمل بجدارة.

وأشارة: فيلم فرقة موت بطولة أحمد عز، آسر ياسين، القمر منة شلبي، الجميلة أمينة خليل، مع السوبر ستار دائما محمود حميدة الإضافة لكل عمل، وإنتاج هشام عبد الخالق، وإخراج أحمد علاء، منتج فني المحترم هاني عبدالله، بصراحة كلهم عشق العشق.. مافيش شعور أجمل من أنك تشتغل مع ناس فرحانة بيك ومخرج عارف إمكانياتك فبسببك تبدع.

واختتمت: هاقول لكم على حاجة تخبل.. تخيلوا أحمد عز ممكن يعمل كوميديا، بقي يقول لي إفيهات قسما بالله حلوة قد ما تفاعل معايا قولتها.. يارب ينجحوا كلهم ويكسروا الدنيا.

وتدور أحداث فيلم "فرقة الموت" إطار أكشن تشويقي، تقع أحداثه في فترتي الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي في صعيد مصر، ويدخل خلاله أحمد عز الذي يقدم شخصية ضابط في صراعات مع خط الصعيد الذي يجسد شخصيته آسر ياسين.

الفيلم بطولة كلا من: أحمد عز، منة شلبي، آسر ياسين، بيومي فؤاد، رشدي الشامي، فريدة سيف النصر، سماح أنور، عصام عمر، خالد كمال، تأليف صلاح الجهيني، إخراج أحمد علاء الديب.