انت الان تتابع خبر غادة عبدالرازق تصدم الجميع بعدما حقنت وجهها بالبوتوكس فتشوهت ملامحها واخافت الجميع.. لن تصدق كيف أصبحت!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - فوجئ جمهور الفنانة المصرية غادة عبد الرازق بانتشار صورة صادمة لها بدت فيها بملامح متغيرة تماماً صورة غادة عبد الرازق صدمت الجمهور بسبب التغيير الواضح في ملامح وجهها بعد خضوعها لعدد كبير من عمليات التجميل وأهمها حقن البوتوكس.

وظهرت غادة بوجه منتفخ نتيجة حقن البوتوكس خاصة في خدّيها وشفاهها، مما غيّر ملامحها كليّا ولا سيما ابتسامتها.

ومن الواضح أن عبد الرازق قد خضعت لحقن البوتوكس للتخلص من تجاعيد الوجه وخاصة تجاعيد العيون، بالإضافة إلى عملية تجميل الأنف.

وعلّق الكثير من المتابعين على إطلالة غادة هذه، حيث أعربوا عن صدمتهم من ملامح وجهها، ففي حين أشار البعض إلى وضوح علامات التقدم في العمر على وجهها ولاسيما لجهة التجاعيد حول العينين، إنتقده البعض الآخر لكثرة لجوئها إلى حقن البوتوكس في وجهه، وبدا ذلك واضحاً على ملامح وجهها.

يذكر أن أخر الأعمال التي شاركت بها غادة عبد الرازق هو مسلسل "تلت التلاتة"، الذي عرض في رمضان الماضي.وشارك في بطولة المسلسل إلى جانب غادة عبدالرازق كلًا من: أحمد مجدى، مى سليم، مصطفى درويش، ليلى أحمد زاهر، محمد القس، صلاح عبدالله وبرلتنى فؤاد وعدد آخر من الفنانين.