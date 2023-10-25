انت الان تتابع خبر ببطن منتفخة جداً وملامح متعبة.. شام الذهبي تتصدر التريند في اخر ظهور لها والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - استطاعت شام الذهبي ابنه الفنانة أصالة تصدر التريند خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد أحدث ظهور لها.

حيث ظهرت شام وهي بملامح مختلفة بسبب الحمل فظهرت ببطن كبيرة، واعتمدت ان يكون شعرها ملموم، ومن جانبهم تفاعل الجمهور مع هذه الصور وأضافوا العديد من التعليقات وتمنوا لها السلامة ولطفلها.

الجدير بالذكر انه من المفترض أن تضع شام مولودها خلال الأشهر المقبلة لكنها لم تكشف حتى الآن عن نوع المولود ولا تاريخ الولادة بالتحديد.