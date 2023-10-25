انت الان تتابع خبر مشروب آيتن عامر الجبار لإنقاص الوزن سيذهلك.. خسرت 30 كيلو في 6 أسابيع فقط.. تعرف على الطريقة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت آيتن عامر عن الطريقة التي اتبعتها لخسارة الوزن والتي مكنتها من خسارة 30 كيلو من وزنها الزائد خلال 6 أسابيع.

وقالت آيتن عامر إنها دوامت على شرب منقوع الكمون لمدة 6 أسابيع على الريق بالإضافة لمشروبات أخرى تساعد على حرق الدهون. ونصحت أيتن بتناول مشروبات طبيعية تساعد على حرق الدهون، مثل الزنجبيل، القهوة الخضراء، الشاي الأخضر، وأي مشروب طبيعي دون إضافة سكر.

وأهم ما نصحت به أيتن عامر حتى يأتي هذا النظام بنتيجة واضحة، هو ممارسة الرياضة 30 دقيقة يوميًا سواء من خلال المشي أو أي رياضة تفضلها.

يذكر أن الفنانة أيتن عامر تعيش حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، حيث تنتظر عرض فيلمين جديدين، بينما يُعرض لها مسلسل تلفزيوني، كما ستشارك في عمل درامي عربي ضخم.