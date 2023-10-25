معلومات لا تعرفها عن ماجد المهندس

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أحمد جودة - القاهرة - ولد الفنان ماجد المهندس في مدينة بغداد لعائلة مسلمة تنحدر من الكوت في محافظة واسط عاش وتربى في مدينة الصدر حي الجميلة لديه ثلاثة أخوه وأختان بدأ العمل إلى جانب أبيه في مهنة الخياطة بمحله “المقص الذهبي” في سوق الكيارة، إلى أن شعر بأنّ ثمّة إحساسًا كبيرًا في داخله مستعدّ لأن يتفجّر في أي لحظة، فتمرّد على واقعه وهرب من منزله ومن ثمّ سافر إلى الأردن بعد معارضة والده الشديدة لدخول المجال الفني.

ماجد المهندس

دراسة ماجد المهندس



و ترك دراسة هندسة ميكانيك الطيران، لولعه الشديد بالفن والغناء، لقّب نفسه بماجد المهندس من منزله ليسكن في فندق شعبي ولم تفلح جهود والدته في اقناعه بالعودة إلى البيت وخوفا من الرضوخ لتوسلاتها سافر إلي الأردن ليغني في أحد المطاعم حتي جمع مبلغا من المال اشتري به عودًا ليعزف عليه وسيارة جديدة إلا أنه تلقى صدمة، عندما تقدم للحصول علي اجازة الغناء بالإذاعة وخلال الاختبار فاجأته لجنة التحكيم بأنه لا يصلح للغناء مما جعله يعكف علي دراسة أصول الموسيقى تلقى علوم الموسيقى خارج معاهد العراق، وقد تقدم للجنة اختبار الأصوات في الإذاعة العراقية، وكانت النتيجة تزكيته من أساتذة كبار منهم حسن الشكرجي، وياسين الراوي، وخليل إبراهيم، وعادل الشيمي، ومحمد نوش، و اعتمد مطربًا شابًا في الإذاعة والتلفزيون العراقي·



حياته الأسرية

تزوج من سيدة تونسية تحمل الجنسية الفرنسية وتقيم في فرنسا ثم انفصل عن زوجته بعد أن أنجب منها ابنه محمد، وقد رفعت ضده دعوى للحصول على الحضانة الكاملة للطفل، ترك ذلك أثرًا كبيرًا في قلبه فطلب من صديق له كتابة كلمات أغنية (حبك قتلني محمد) .



خلال مسيرة ماجد المهندس الفنية، تعاون ماجد مع العديد من المطربين العراقيين والعرب أمثال قيصر الغناء كاظم الساهر، حسين الجسمي، محمد عبده (مغني)، منصور زايد، راشد الماجد رافق ماجد المهندس زميله المخرج والشاعر فائق حسن حيث اشتهر الثنائي بنجاحاتهم المتتالية.