نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من العراق "Speed" معالجة عربية عن قسوة الآباء بملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -



شهد قصر ثقافة روض الفرج أمس تقديم العرض المسرحي «Speed»، من العراق، وذلك ضمن عروض المسابقة الرسمية لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي في دورته الخامسة، بحضور رئيس الملتقى المخرج عمرو قابيل، ولجنة التحكيم العروض، والفنان محسن منصور، والمخرج تامر كرم، وأحمد أبو رحيمة، مدير إدارة المسرح في دائرة الثقافة بالشارقة (الإمارات)، والباحث محمد راشد رشود من الإمارات والكاتب مجدي محفوظ، والعديد من المسرحيين المصريين والعرب والأجانب، والصحفيين والإعلاميين.

ما لا تعرفه عن مسرحية «Speed»



مسرحية «Speed»مشاكسة لنص «ليلة القتلة» للكاتب الكوبي خوزيه ترييانا لفريق قسم المسرح بكلية الفنون الجميلة، جامعة بغداد، بالعراق

مسرحية «Speed»

مسرحية «Speed»

مسرحية «Speed»

مسرحية «Speed»

مسرحية «Speed»

مسرحية «Speed»

مسرحية «Speed»

وتتناول مسرحية «Speed»، أثر عقار المييثمفيتامين، على الشباب، وهو منبه قوي جدا للجهاز العصبي المركزي، وهو من العقارات الترفيهية ويُستخدم في علاجات الخط الثاني لاضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط وفي حالات السمنة، ويوضح العرض كيف أصبح هذا العقار متداول بين الشباب، في الآونة الاخيرة ودخل إلى مجتمعنا دون سابق إنذار.

وفي المسرحية يتحول الأبناء مع تصاعد الأحداث إلى مدمنين، لهذا العقار المنبه، بسبب ضغوط الأب الذي يعنف بناته وأولاده بكل أنواع التعنيف الجسدي والكلامي والنفسي فيجعل من أولاده الصبيان نسخًا عنه ويعامل البنات كأنهم دمى وألعاب ومن حقه أن يفعل بهم ما يشاء، وتصبح الأم ضعيفة الشخصية، لا تحرك ساكن ولا تدافع عن بناتها وأولادها ويخرج الأم والأب من البيت، في أحد المرات ليلعبوا الأولاد جميع الأدوار ويقومون كل ليلة بقتل أبويهما مما يجعل الأولاد مدمنين ويتحول اللعب إلى هلوسات بسبب التعاطي وهذا كله لعبة، ليؤكد على مظاهر وتأثير السلطة الأبوية، في مختلف المجتمعات

والمسرحية من تمثيل: تبارك حامد، كاترين، سجاد عفر، حسين محمد، تنفيذ الموسيقى مودة خلف، مساعدة المخرج وتنفيذ ديكور صفا علي، مساعدة المخرج وأزياء ومكياج فاطمة كاظم، وادارة انتاج وديكور محمد النقاش والموسيقى زيدون حسين، عن «ليلة القتلة» من تأليف وإخراج ليلي فارس.

وتتشكل لجنة التحكيم، عروض المسابقة الرسمية، من الفنانة القديرة عزة لبيب (مصر)، والممثلة والفنانة راندا الأسمر (لبنان)، والممثل والمخرج كريم رشيد(السويد)، والناقدة المسرحية ومهندسة الديكور د. عايدة علام، أستاذ علوم المسرح، بكلية الآداب جامعة حلوان(مصر)، دكتور. دكتور تهاني الغريبي من (المملكة العربية السعودية)

الجدير بالذكر أن الدورة الخامسة للملتقى، تحمل اسم الفنانة القديرة فريدة فهمي، وتقام تحت شعار «الحياة لنا»، وتشهد 11 عرضا مسرحيًا، مصرية وعربية أجنبية، منها 9 عروض بالمسابقة الرسمية، فيشاهد جمهور الملتقى خلال هذا الأسبوع، ثلاثة عروض مصرية وستة عروض عربية من العراق، سلطنة عمان، الإمارات تونس، المغرب، الكويت، وعرضًا خارج المسابقة الرسمية لفريق أكاديمية طيبة، وعرضًا مسرحيًا في حفل الختام.

ينظم ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، في الفترة من 21: 27 أكتوبر الجاري يترأسه، مؤسس الملتقى المخرج عمرو قابيل، ويرأس لجنته العليا الأستاذ الدكتور حسام بدراوي، وتضم اللجنة في عضويتها النجم الفنان طارق الدسوقي، والكاتبة والمؤلفة فاطمة ناعوت والكاتبة الدكتور. أمل صديق عفيفي، والأستاذ الدكتور. سمر سعيد، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، أمين عام الملتقى، والمدير الفني للملتقى النجم الفنان حسام داغر.

ويستكمل الملتقى، دوراته بعد نجاح وصدى دولي كبير لأول تجمع دولي من نوعه في مصر للمسرح الجامعي، حيث انطلقت الدورة الأولى في أكتوبر 2018، تحت رعاية السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية وينظم الملتقى دورته الخامسة، في الفترة من 21: 27 أكتوبر 2023، تحت رعاية رسمية من الأستاذ الدكتور. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك للدورة الثالثة على التوالي، ودعم ورعاية وزارة الثقافة برئاسة الأستاذ الدكتور. نيفين الكيلاني، ووزارة الشباب والرياضة برئاسة دكتور. أشرف صبحي، وهيئة تنشيط السياحة، ومؤسسة فنانين مصريين للثقافة والفنون.