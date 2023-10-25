نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد عدوية يطرح أغنية "أرض غزة" تضامنا مع فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح النجم محمد عدوية أغنية جديدة تحمل اسم "أرض غزة" عن ما يحدث في فلسطين ويتضامن معها بسبب الهجوم الغاشم الذي ارتكبه المحتل على اراضيها.

كلمات الاغنيه

َوتقول كلمات الأغنية، و قالوا عليكي يا أرض غزه أن الشهاده عليكي لذه، يشتاق لها الصابرين، و كل نقطة دم نازلة تغسل ضماير فينا ندله، لأننا ساكتين، ياه ياه يا أرض غزه يا أرض طاهره، يا أرض المسيح والأقصى يا اللي بيتاجروا بيكي في كل نشره، حاسس ان اللي مات ده أبني كان نفسي احمي جسمي من أي ضربه، هدموا المباني وكل مدني، ضربوا المدارس ووجعوا قلوبنا وشردوا ملايين وقفلوا المعابر على كل عابر، يصرخ يقول أنا مش قادر، الحقوا فلسطين، الحقوا فلسطين.

اخر أعمال محمد عدوية

وطرح مؤخرا النجم محمد عدوية أحدث أغانيه على يوتيوب والتى تحمل اسم "تعرف عني ايه" وهى من كلمات مؤمن راجح وألحان وليد نور وتوزيع محمد نور.

وروج مؤخرًا محمد عدوية لبوستر ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "تعرف عني إيه" المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة ويحمل عددًا من المفاجآت، وظهر من خلاله مرتديًا قميص أزرق حاملًا في يده كاسيت، وعلق قائلا: على صفحة التواصل الاجتماعى الفيس بوك: جاهزين.