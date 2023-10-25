انت الان تتابع خبر كانت على علاقة معه أثناء زواجها من الفنانة أحمد الفيشاوي.. زوج ندى الكامل الجديد يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل صدمت الجمهور!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تحدث زوج ندى الكامل الجديد الممثل الشاب أحمد خالد، أن علاقته بها تعود إلى فترة سابقة، فكان يحبها وهي على ذمة طليقها الفنان المصري أحمد الفيشاوي.

وكشف زوج ندى إنّه يعرفها منذ 10 سنوات، حيث كانا يقيمان معاً في مدينة دمياط، وتجمعهما علاقة جيرة، لكنه سافر إلى سويسرا، خلال السنوات الأخيرة، ولم يلتق بها منذ تلك الفترة.

وقال خلال استضافته في أحد البرامج التلفزيونية، أنه عندما انفصلت الكامل عن الفيشاوي بعام واحد، صارحها أحمد خالد بمشاعره تجاهها، وتقدّم لخطبتها، وبعد فترة قصيرة أعلنا ارتباطهما والزواج بشكل رسمي.ولم يُقيما حفل زفافهما وفقاً لتصريحاته، ومن المقرّر أن يحتفلا به خلال الفترة المقبلة، عقب الانتهاء من التحضير للتجهيزات كافة.

وعن تصريحها الذي أثار سخرية البعض بأنّها وافقت على الارتباط به لأنّه "يُضحكها"، أكّد أنّه بالفعل يفعل ذلك ويحرص على سعادتها طوال الوقت.