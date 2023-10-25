انت الان تتابع خبر منة شلبي تختار أحمد خالد صالح لبطولة فيلمها الجديد "سارة وعلي".. تعرف على تفاصيل شخصية في الفيلم.. .والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - انضم الفنان أحمد خالد صالح للمشاركة في فيلم جديد بعنوان"سارة وعلي"، ويجسد خلال الأحداث شخصية طبيب أسنان يدعى "رامي".

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي، ويجسد أحمد داود خلاله شخصية مهندس ويعيش قصة حب مع منة شلبي.

الفيلم بطولة كلا من: منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.

الجدير بذكر أن آخر أعمال أحمد خالد صالح مسلسل "تحت الوصاية" بطولة كلا من: منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، خالد كمال، على الطيب، الطفل عمر شريف، ثراء جبيل، محمد عبد العظيم، أحمد عبدالحميد، محمد السويسرى، جميل برسوم، حمدى هيكل، عفاف رشاد وماجدة منير وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر.