انت الان تتابع خبر أول ظهور لابنة الفنان مصطفى قمر الذي رفض دخولها الفن لشدة جمالها.. صور والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تردد اسم الفنان المصري مصطفى قمر مؤخرا بعد نجاح فيلم اولاد حريم كريم الذي مازال يعرض في دور السينما، حيث يعتبر البطل الرئيسي في الفيلم.

وعلى هامش الحديث عن فيلمه الجديد، كشف الفنان مصطفى قمر موقفه من دخول ابنته جودي مجال التمثيل، حيث قال أنه يرفض أن تصبح ابنته ممثلة مؤكدا أنه يرغب في أن تكون طبيبة تجميل أو أسنان.يذكر أن مصطفى قمر احتفل بالعرض الخاص لفيلمه الجديد "اولاد حريم كريم" في القاهرة والإسكندرية وسط حضور نجوم الفيلم داليا البحيري، بشرى، بسمة، علا غانم، رنا رئيس، هنا داود، تيام قمر وغيرهم نخبة من النجوم.