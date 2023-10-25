نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دون أجر.. ليلى علوي تدعو لتقديم فيلم عن القضية الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تظل القضية الفلسطينية والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني مستمرة، ويستمر المشاهير والمصورين والفنانين ونجوم الإعلام من مختلف البلدان في دعم القضية الفلسطينية، بعد تعرض قطاع غزة لدمار شامل نتيجة القصف والهجوم الذي شنه عليها الكيان الصهيوني، وتواصل النجمة ليلى علوي في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني.

ودعت الفنانة ليلى علوي الفنانين العرب لتقديم فيلم سينمائي عن القضية الفلسطينية والمعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، بعد الأحداث التي شهدها قطاع غزة خلال الأيام الماضية، من قصف ودمار شامل وبما يتعرضون له من ظلم، وإبادة جماعية بعد سقوط آلاف الشهداء على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ليلى علوي: الحق هيرجع وفلسطين عربية

وطالبت الفنانة ليلى علوي خلال لقائها ببرنامج et بالعربي ضمن فعاليات مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال، بعمل فيلم عربي عالمي عن فلسطين، قائلة: “أنا موجوعة وحزينة جدًا، والحق سوف يعود لأصحابه هل هنفضل نتكلم فقط لازم اتحاد لأن فلسطين عربية، هل يستمر الاحتلال في الاغتصاب والاستعمار، الحق هيرجع وفلسطين عربية”.

وأكدت ليلى علوي أنها تدعو لتقديم فيلم عالمي يتحدث عن القضية الفلسطينية، دون تقاضي أجر فيه، دعمًا وحرصًا منها على إطلاع العالم أجمع على الظلم والمعاناة التي يعيشها هؤلاء الشعب من أجل استعادة أرضهم.

واختتمت ليلى علوي بالتوجيه الشكر للشباب المتطوعين في تجهيز صناديق التبرع لفلسطين لتقديم مساعدات ومساندة الشعب الفلسطيني.

ليلى علوي تجدد التعاون للمرة الثالثة مع بيومي فؤاد

وعلى صعيد آخر، بدأت ليلى علوي في التحضير لفيلمها الجديد الذي يحمل اسم "جوازة توكسيك" ويشاركها في بطولته الفنان بيومي فؤاد، ويعد هذا التعاون هو الـ 3 بينهما في السينما بعد فيلم "شوجر دادي"، وفيلم "ماما حامل" اللذين كتبهما المؤلف لؤي السيد وأخرجهما محمود كريم.

تفاصيل فيلم جوازة توكسيك

فيلم جوازة توكسيك تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول الزوجين ليلى علوي وبيومي فؤاد، وتجسد ليلى شخصية مهندسة، ويشارك في بطولة العمل محمد أنور وملك قورة ونسرين طافش، والعمل من إخراج محمود كريم، ومن تأليف لؤي السيد، ومن المقرر بدء تصوير الفيلم خلال الأسبوعين القادمين استعدادًا لعرضه في النصف الأول من العام الجديد 2024.