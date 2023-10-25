فعل غير مهني.. السيناريست محمد أمين راضي يهاجم محمد سلام

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنان محمد سلام محرك البحث جوجل في الآونة الأخيرة، بعد إعلانه عدم مشاركته في موسم الرياض في مسرحية زواج اصطناعى، المقرر عرضها في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية 30 أكتوبر المقبل، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني من خلال مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية موقع "إنستجرام".

وهاجم السيناريست محمد أمين راضي رسالة محمد سلام حول اعتذاره عن مسرحية “زواج اصطناعي”، ونشر منشور عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” قائلًا: “مش قادر فكرة إني علشان بحب محمد سلام جدا فأقرر ما قولش رايي بصراحة مضايقني من أول ما قولت لنفسي كده امبارح، لأن على الجانب الآخر ما صلاح الجهيني صاحبي، بس حقيقي بعيد بقى عن المحبة والصداقة، اللي عمله سلام فعل غير مهني بالمرة، حتى ولو مشاعره صادقة”.

السيناريست محمد أمين راضي عن محمد سلام: كان عادي يعتذر والفن مش رفاهية

وتابع: “كان عادي يعتذر من أسبوع، مش قبلها بيوم، وكان عادي خلاص برضه ده يحصل بصمت، دون أي فيديوهات تحرج زمايله اللي موجودين حاليًا، وبتحرج اكتر اللي هيجي بعده، خصوصًا أن صار العرف أن الواحد بيعمل الفيديوهات اللي بيوضح فيها موقفه للناس اللي هو عامل حاجة غلط في حقهم أو اللي زعلانين منه، اللي همه في الحالة دي”.

وأردف محمد أمين راضي، قائلًا:" الجمهور اللي قطع التذاكر بناء على الإعلانات اللي هو موجود فيها لحد امبارح، وطبعًا الفيديو المعمول مش موجه خالص للجمهور اللي بتكلم عليه، والأهم بقى من كل ده وفوق كل ده الفن مش رفاهية الفن مش رفاهية أو شيء ممارسته تسيء وتقلل من هيبة الحزن، ومش هتكلم خالص عن خصوصية الفن ودوره.. خالص انا مش هتكلم إلا على كونه مهنة مفيش أي مهنة بيتطلب منها أو بيتطوع صحابها من نفسهم بالتوقف عشان الظروف إلا أحنا".

محمد أمين راضي: أنا واحد اتربى على جيل من الفانين كانوا بيتفاخروا بأن ابوهم مات وطلعوا على المسرح

وأكمل:" ما قبلتش أنا حد في بنك قرر يستقيل عشان خاله مات مثلا وحقيقي أنا مش فاهم إيه اللي حصل أنا واحد اتربى على جيل من الفانين كانوا بيتفاخروا بأن أقرب الأقربين ليهم ابوهم مات وهمه دفنوه وطلعوا على المسرح علشان عندهم ميعاد خشبة مسرح وعندهم جمهور قاطع تذاكر واحترامه شيء مقدس سيد مكاوي واخرين كان بيسافر الجبهة بتاعت الحرب عندنا إحنا علشان يعملولهم حفلات مخصوص لرفع من روحهم المعنوية فاللي إحنا بنتكلم فيه لا هو بدعة ولا أفورة مننا في حقيقة الأمر انتوا مبتذلين".

محمد سلام يعلن انسحابه من “زواج اصطناعي”

يذكر أن دعم محمد سلام القضية الفلسطينية، من خلال مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية قائلًا: "المفروض بكرة أعرض مسرحية "زواج اصطناعي" في الرياض، المفروض إن هي مسرحية كوميدية وفيها أغاني واستعراضات، والمفروض إن إحنا هنعرض يوم 30 ونعرض في وسط الأحداث اللي بتحصل في غزة، أنا مش متخيل الصراحة إن هروح وأعمل مسرحية وأهزر وأغنية وأرقص وأخواتنا في فلسطين عمالين يتقتلوا ومفيش حاجة بتحصلهم وانا مش هقدر أسافر طبعًا".

وتابع:" سامحوني لو إحساسي مبالغ بس أنا حاسس لو عملت كده هبقا زي اللي بقتلهم بظبط إني خذلتهم مش عارف أعملهم حاجة كفاية علينا السكوت اللي إحنا في كلنا، وكمان أنا مش هبقا ساكت بس ده أنا بهزر وبرقص واللي بيحصل بيحصل في فلسطين وانا بعتذر جدًا إن أشارك في موسم الرياض".

وأضاف:" المشكلة إن اللي بيحصل في فلسطين ده قضية كل مسلم في المقام الأول، لذلك واجب علي كل المسلمين إن هما يساعدوا إخوانهم في غزة ويقدملهم اي مساعدة وانا دلوقتي مفيش اي حاجة أقدر أعملها.. ودلوقتي لو ربنا توفانا ونتسأل كلنا إنت ساعت أخوك المسلم في فلسطين عملتله ايه،اللي مقدرش يعمل حاجة هيسكت طبعًا، وأنا هرد هقول ايه!؟ هقول إن الوقت اللي كان في اخواتنا الفلسطينين بيضربوا ويموتوا منهم الأطفال والنساء، انا كنت بعمل مسرحية كوميدية بضحك الناس وبرقص وبغني، طبعًا لأ مش هقدر أعمل كده، وأنا كان عندي أمل المهرجان يتأجل أو يتلغي ولكن المهرجان مازال قائم".