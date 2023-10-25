انت الان تتابع خبر محمد سامي يشعل السوشيال ميديا بعد إعلانه عن مجهول يبتز الفتيات بإسمه.. لن تتخيوا ماذا فعل!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أشعل المخرج محمد سامي مواقع السوشيال ميديا، عندما حذر الجميع من شخصية مجهولة، تنتحل شخصيته عبر حسابات مزيفة وتطلب صورة مخلة من الفتيات من أجل إبتزازهم بالاموال وكذلك سيدات خليجيات.

وتقدم محمد سامى ببلاغ للجهات الأمنية ضد هذا المجهول الذى ينتحل اسمه منذ سنوات، عندما فعل هذا الأمر من قبل وتم الوصول له، حتى فوجئ خلال الأيام الماضية بتكرار نفس الأمر من قبل مجهول آخر.

وأصدر شعبان سعيد محامى محمد سامى بيناناً جاء فيه:

انتشرت في الفتره الاخيره عدة حسابات على موقع الفيس بوك، تحمل اسم المخرج الكبير / محمد سامي ، حيث قام أحد هذه الحسابات بنشر عدة منشورات مفادها طلبه لممثلين وممثلات للاشتراك في أعمال فنيه جديده، وقد تقدم الاستاذ / شعبان سعيد المحامي بالنقض محامي المخرج / محمد سامي ببلاغ للنيابة العامه ضد هذه الصفحات والتي تنتحل صفته وتحمل إسمه وتقوم بنشر أخبار غير صحيحه عنه ، وتدعي أنه يحتاج الي وجوه جديدة، حيث إن المخرج / محمد سامي لا يعمل بهذه الطريقه ، ولا يقوم باختيار ممثلين او ممثلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قيد البلاغ برقم 120 لسنة 2020 جنح اقتصادية قصر النيل ، وهو قيد الفحص والتحقيق ، وذلك للوصول لمنتحل صفة المخرج /محمد سامي والقبض عليه وإتخاذ اللازم قانوناً، وكذا يحذر المخرج / محمد سامي المتابعين من التعامل مع أي صفحات تحمل أسمه علي مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك حرصاً علي عدم وقوعهم كضحايا للنصب والاحتيال.

من ناحية أخرى، يعكف محمد سامي خلال الفترة الحالية على الانتهاء من مرحلة المونتاج الأخيرة، لمسلسل "نعمة الأفوكاتو" ليصبح المسلسل هو أول عمل فني جاهز للعرض في رمضان 2024، على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

يشارك فى بطولة "نعمة الأفوكاتو" بجانب مى عمر كل من أحمد زاهر، كمال أبورية، أروى جودة، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس، عماد زيادة، هدير عبدالناصر، غادة فلفل، أحمد ماجد، ولاء الشريف، محمود غريب، والعمل تدور أحداثه في 15 حلقة في إطار اجتماعي تشويقي، ومن المقرر أن يجمع العمل عددًا من ضيوف الشرف خلال مدة التصوير.