نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مروه نصر تؤجل 'حلوه السهرة' بعد طرح الحملة الدعائية للألبوم تضامنا مع أحداث غزه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قررت المطربه مروه نصر تأجيل أحدث أغانيها بعنوان "حلوه السهره" وهي أول اغاني الألبوم وذلك تضامنا مع الأحداث الجاريه التي تحدث مع أهالي غزه والشعب الفلسطيني.

مروة نصر

مروة نصر

أبرز تصريحات مروة نصر

حيث صرحت (مروه) إنه لا يمكن الإحتفال والغناء وسط هذه الأحداث المؤسفه التي تحدث مع اهالينا في غزه وإنه ا قد أعلنت تأجيل وتوقف كل انشطتها الفنيه هذه الفتره وقد كان من المقرر أحياء عدد من الحفلات قامت بتأجيلها أيضا.

مع العلم إنه ا قد بدأت مؤخرا الحمله الترويجية للالبوم والاغنيه وقد انتشر بوسترات الالبوم في حملات اعلانيه بجميع الشوارع والميادين بالقاهرة استعدادا لطرحها ولكن تم وقف الحمله أيضا وعدم استكمالها.

"حلوه السهرة" من كلمات وألحان عزيز الشافعي وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك وتوزيع موسيقي أسامة عبد الهادي.

كما قد صرحت "مروه" ان الاغنيه تقدمها بشكل جديد عليها تفاجىء بها الجميع وتحمل فكرة جديدة وتراهن عليها خلال مشوارها الفنى.