نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد سامي يحذر من مجهول ينتحل شخصيته ويبتز المشاهير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فوجئ المخرج محمد سامى بشخص مجهول ينتحل شخصيته عبر Facebook وبعض الصفحات المزورة، ويطلب من الفتيات الراغبات في دخول عالم الفن صورًا مخلة بالاداب، حتى يبتزهن بعد إرسال هذه الصور، فضلًا عن مطالبة هذا الشخص بأموال من سيدات خليجيات، وذلك من خلال الدخول على أحد المواقع لتسجيل أسماؤهم حتى يساعدها في دخول أطفالها عالم التمثيل.

محمد سامي يتقدم ببلاغ ضد منتحل شخصيته

وتقدم محمد سامى ببلاغ للجهات الأمنية ضد هذا المجهول الذى ينتحل اسمه منذ سنوات، عندما فعل هذا الأمر من قبل وتم الوصول له، حتى فوجئ خلال الأيام الماضية بتكرار نفس الأمر من قبل مجهول آخر.

وأصدر شعبان سعيد محامى محمد سامى بينانًا جاء فيه، في الفتره الاخيره عدة حسابات على موقع الفيس بوك، تحمل اسم المخرج الكبير محمد سامي، حيث قام أحد هذه الحسابات بنشر عدة منشورات مفادها طلبه لممثلين وممثلات للاشتراك في أعمال فنيه جديده، وقد تقدم الاستاذ شعبان سعيد المحامي بالنقض محامي المخرج محمد سامي ببلاغ للنيابة العامه ضد هذه الصفحات والتي تنتحل صفته وتحمل إسمه وتقوم بنشر أخبار غير صحيحه عنه، وتدعي أنه يحتاج إلى وجوه جديدة.

وتابع حيث إن المخرج محمد سامي لا يعمل بهذه الطريقه، ولا يقوم باختيار ممثلين أو ممثلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قيد البلاغ برقم 120 لسنة 2020 جنح اقتصادية قصر النيل.. وهو قيد الفحص والتحقيق، وذلك للوصول لمنتحل صفة المخرج /محمد سامي والقبض عليه واتخاذ اللازم قانونًا.. وكذا يحذر المخرج / محمد سامي المتابعين من التعامل مع أي صفحات تحمل أسمه علي مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك حرصًا علي عدم وقوعهم كضحايا للنصب والاحتيال.