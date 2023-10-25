"العرافة العمياء".. تتوقع انتهاء سيطرة أوربا على العالم في عام ٢٠٢٤

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أحمد جودة - القاهرة - بابا فانغا.. العرافة البلغارية التي ودعت الحياة منذ اكتر من ربع قرن حيث توفت في عام ١٩٩٦ ولكن برغم إنه ا لم تبقى على قيد الحياة إلا أنها تنال شهره كبيرة في العالم بسبب تحقق توقعاتها التي تنبئت بها منذ العديد من السنوات في الوقت الحالي ومازالت تفاجئ العالم بتوقعاتها الصادمة ولذلك سوف نعرض توقعات بابا فانغا في هذا التقرير.

العرافة العمياء".. تتوقع انتهاء سيطرة اوربا على العالم في عام ٢٠٢٤

توقعات العرافة العمياء “بابا فانغا”

تحقق النبؤات التي تنبئت بها العرافة العمياء بابا فانغا للعالم قبل وافتها كانت السبب الرئيسي وراء شهرتها على مستوى العالم حيث تنبئت باكثر من حدث في السنين الماضية ووقعت هذه الأحداث بالفعل حيث توقعت بابا فانغا في عام ١٩٨٩ بأحداث ١١ سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكية حيث توقعت بهجوم ارهابي على الولايات المتحدة الأمريكية بطائرتين وذلك ما حدث بالفعل في عام ٢٠٠١.

كما توقعت أيضا بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وايضا حدث ذلك بالفعل بعد مرور العديد من السنوات على ذلك التنبؤ بالإضافة إلى توقعها بالغرق المأساوي للغواصة كورسك التي غرقت في عام ٢٠٠١ وايضا توقعت بتزايد عمليات تنظيم داعش فى اوربا.

توقعات بابا فانغا للأشهر المتبقية من ٢٠٢٣

حيث توقعت العرافة العمياء بقدوم حرب عالمية ثالثة وأن ذلك الحرب سوف تكون نتيجة قيام إحدى الدول الكبري باستخدام أسلحة بيولوجية خلال هذا العام

كما توقعت أن في الأشهر الأخيرة من ٢٠٢٣ سوف يتم احتلال المزيد من الأراضي الفلسطينية وسوف يتزايد الصراع بين فلسطين واسرائيل وذلك سوف يودي إلى سوء الأحوال بالإضافة إلى خسارة العديد من الأرواح وذلك التوقع يحدث في وقتنا الحالي برغم من تنبؤها بذلك منذ عشرات السنين وايضا توقعت بحدوث انفجار نووي بإحدى محطات الطاقة النووية مما سيسبب كارثة كبيرة وبالاخص في قارة آسيا.

العرافة العمياء".. تتوقع انتهاء سيطرة اوربا على العالم في عام ٢٠٢٤

توقعات بابا فانغا لعام ٢٠٢٤

برغم من أنها فقدت بصرها في الثانية عشر من عمرها إلا أن هذه النقمة تحولت إلى نعمة واصبحت اشهر العرافين على مستوى العالم حيث تتحقق تنبؤتها بنسبة ٨٥٪ وبرغم من أنها توفت منذ زمن بعيد إلا أنها تركت خلفها العديد من التوقعات لتشمل هذه التوقعات عام ٢٠٢٤ حيث توقعت بالآتي:

توقعت بابا فانغا أن بحلول عام ٢٠٢٤ سوف تصبح الصين هي المسيطرة على العالم حيث قالت بابا فانغا في توقعات أن تنين احمر سوف يستولى على البشرية وفسر مترجمين التوقعات ذلك التوقع بأن التنين الاحمر المشار إليه هو الصين، كما توقعت باتحاد العمالقة الثلاثة وهم الصين والهند وروسيا وقالت أيضا من خلال توقعاتها انهار ترى ارقام ١٠٠ و٥ واصفار كتير والناس يمسكون عملات نقديه حمراء وتم تفسير ذلك أيضا من قبل مترجمين التوقعات بأن المقصود بذلك هو الاوراق النقدية من فئة ١٠٠ يوان و٥٠٠٠روبل وان هذه العملات باللون الاحمر.

وتوقعت أيضا بالسقوط الاقتصادي لقارة اوربا بحلول عام ٢٠٢٤ كما أن ستتحول القوه الاقتصادية من يد الغرب إلى يد الشرق.

ومن ضمن هذه التوقعات، توقعت بإصابة الرئيس الأمريكي ال ٤٥ بمرض غامض يجعله أصم وتم تفسير ذلك التوقع بأن الرئيس المقصود بالتوقع هو الرئيس الأمريكي السابق ترامب.

ومن أكثر التوقعات الصادمة لبابا فانغا في عام ٢٠٢٤ أن في هذا العام سوف يتم اكتشاف علاج جزري لمرض السلطان وذلك العلاج سوف يخلص العالم من هذا المرض الخبيث.

وتوقعت أيضا بحدوث انقسام بين الناس على حسب عقيدتهم وذلك سوف ينتج عنه مواجهات متطرفة.

كما توقعت أيضا بتعرض قارة آسيا إلى تسونامي مدمر سوف يؤثر بشكل كبير على العديد من دول المنطقة وتنبئت بأن هذا التسونامي سيكون اخطر من تسونامي ٢٠٠٤ والذي كان من ضمن توقعاتها لعام ٢٠٠٤.