انت الان تتابع خبر بعد الإعلان عن جزء ثاني من مسلسل عائلة الحاج متولي.. لن تتوقعوا ردود فعل الجمهور! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أثار إعلان إعادة تقديم مسلسل عائلة الحاج متولي في شكل درامي جديد ضجة كبيرة بين الجمهور.

وأهم الأشياء التي أغضبت الجمهور هو غياب العديد من الأبطال وانضمام نجوم آخرين، فالمقرر غياب أبرز نجوم المسلسل مثل غادة عبد الرازق ومصطفى شعبان.

ومن الفنانين المقرر مشاركتهم في مسلسل عائلة الحاج متولي 2، نيرمين الفقيه، وفاء عامر، إدوارد، سميرة صدقي، عبير منير، محمد عبدالجواد، نرمين محسن، عبد الله العامري.

وفي رصد ردود أفعال الجمهور: "مستحيل ينجح بصراحة هو أتعمل لانعدام الإبداع وانعدام وجود قصص حلوة اللي حصل في مسلسل ليالي الحلمية"، "تشويه المسلسل الأصلي أنا هكتفي بالمسلسل الأصلي ومش هشوف الهبل ده"، "أي عمل جديد بيعتمد على سلسلة أخرى ناجحة هيفشل"، "المسلسل بدون غادة عبدالرازق وماجدة زكي ومصطفى شعبان على الفاضي" ،"المفروض غادة عبدالرازق وماجدة زكي ومصطفى شعبان وسمية الخشاب يكونوا أبرز الأبطال لأنه غير كده هيكون مسلسل تاني خالص".

وقال آخرون: "إيه الهبل ده لأ طبعًا مش هتفرج عليه من فقر الدراما مش لاقين قصص عمالين يشوهوا فى القديم"، "حرام تخربوا ذكريات المسلسل لأن لا وفاء عامر ولا نرمين الفقي نجمات تقدر على بطولة عمل زي ده" ،"للأسف أعمال عظيمة شوهتوها"، "مالوش أى لازمة وهيسقط زي اللي حصل في ليالي الحلمية المسلسل هو كده آخره ومش محتاج أي أجزاء ومن غير نور وعبلة مفيش مسلسل أصلًا".

وعلق بعض المتابعين: "المفروض مصطفى شعبان يتصدر الفنانين لأن هو الابن البكر"، "إيه القرف ده؟ على أي أساس أصلًا واخدين اسم مسلسل الحاج متولي، لو في جزء تاني لأي عمل فني حتى لو البطل مش موجود فـ باقي الأبطال هما اللي بيكملوا، لكن ده لا يمت للحاج متولى بأي شكل ولا أبطال ولا قصة، من أولها بس بيتلزقوا في اسم المسلسل عشان نسبة المشاهدة بس باين من دلوقتي أنه هيكون ضعيف جدًا".