تضامنًا مع أهالي غزة.. رضوى الشربيني تتطوع في الهلال الأحمر

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل نجوم الفن والإعلام والرياضة من مختلف البلدان في دعم القضية الفلسطينية، بعد تعرض قطاع غزة لدمار شامل نتيجة القصف الذي شنه عليها الكيان الصهيوني والذي أدى إلي قتل آلاف المدنيين الفلسطينيين والأطفال، وحرصت الإعلامية رضوى الشربيني على تقديم الدعم للقضية الفلسطينية وانضمت مع فريق جمعية الهلال الأحمر، ومساندة أهالي غزة بسبب ما يتعرضون له من ظلم، وإبادة جماعية.

أعلنت الإعلامية رضوى الشربيني تبرعها لمؤسسة الهلال الأحمر تضامنًا مع أهالي قطاع غزة، وعن تطوعها في الجمعية، لتقديم كافة المساعدات فى ظل تفاقم أزمة القضية الفلسطينية، من خلال منشور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وظهرت رضوى ببنطال بسيط باللون الأسود ونسقت معه قميص باللون الابيض، ونسقت معهم جاكيت الهلال الأحمر.

رضوى الشربيني تتضامن مع غزة

ونشرت رضوى الشربيني بعض من الصور أثناء تجهز صناديق التبرع لفلسطين مع الهلال الأحمر، وتجهيزها صناديق الأدوية وبعض الصور وهي تحمل البطاطين، وعلقت عليها قائلة: “من مشاركتي للهلال الأحمر في تعبئة المواد الطبية والإغاثية اللي رايحة غزة.. وأنا من قلبي بدعم حملة قلوبنا مع غزة.. وأرجوا من الجميع الدعم والتبرع لأشقائنا وأهلنا هناك بالطريقة اللي تناسبكم”.

رضوى الشربيني تشيد بموقف رحمة زين

وعلى صعيد آخر، أشادت الإعلامية رضوى الشربيني بموقف الإعلامية رحمة زين بسبب رد فعلها بعد تلقين مراسلة “ CNN” درسًا قاسيًا، من خلال حسابها الشخصي على موقع إنستجرام، معلقة على الفيديو قائلة: "بنت بلدى الجدعة".

نجوم الفن والإعلام يتحدون من أجل وقف الإبادة الجماعية

ومن جانبه، قام النجوم بنشر فيديو ناشدوا خلاله المجتمع الدولي بوقف الإبادة الجماعية وتحدثوا فيه بلغات مختلفة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني معربين عن استيائهم الشديد بالأحداث الجارية على الأراضي الفلسطينية، وضم الفيديو مجموعة كبيرة من المشاهير والمصورين والمؤثرين ونجوم الإعلام من مختلف البلدان بإطلاق مناشدة لوقف الإبادة الجماعية في غزة منهم يسرا، درة، عمرو يوسف، جومانا مراد، فيدرا، كريم فهمي، أكرم حسني، أمينة خليل، أحمد فهمي، عمرو محمود يس، هشام ماجد، عائشة بن أحمد، وعدد كبير غيرهم.