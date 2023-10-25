عقب 20 عام من عرض الجزء الأول.. تقديم مسلسل أبناء الحج متولى رمضان 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر مؤخرًا الجزء الثانى من مسلسل الحج متولى التريند على "جوجل" خلال الساعات الماضية بعد أن تم الإعلان رسميا عن مسلسل" أبناء الحج متولى" والذى يعرض فى رمضان القادم والذى تداول البعض أنه جزء ثانى من مسلسل عائلة الحج متولى الذى أدى بطولته الفنان الراحل نور الشريف منذ 20 عام مضت، بينما أكد مؤلف العمل ان مسلسل أبناء الحج متولى رمضان 2024 هو مسلسل منفصل.

أبطال مسلسل أبناء الحج متولي

مسلسل "أولاد الحاج متولي" مكوّن من 30 حلقة، وهو بطولة: إدوارد، سميرة صدقي، عبير منير ومحمد عبد الجواد من مصر، ومن السعودية نرمين محسن وعبد الله العامري وآخرين، بجانب ممثلين من الإمارات والعراق، ومن المقرر أن يبدأ تصويره خلال الأسابيع المقبلة، وهو من تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبد الخالق

أبطال مسلسل عائلة الحج متولي



وشارك في بطولة "عائلة الحاج متولي" عدد كبير من النجوم، بينهم: مصطفى شعبان وماجدة زكي وغادة عبد الرازق وسمية الخشاب ورانيا يوسف وفاروق فلوكس ومونيا

وعرض مسلسل عائلة الحاج متولي منذ 20 عامًا وتدور أحداثه أحداثه حول شخصية الحاج متولي سعيد وهو رجل يبدأ حياته من الصفر، ويعمل لدى تاجر أقمشة يثق به كثيرًا، وبعد وفاة التاجر يتزوج متولي من أرملته وينجب منها، لتتوفى هي، ويدير هو الثروة، حتى يصبح من أكبر التجار في المنطقة، لتتوالى بعدها زيجاته الواحدة تلو الأخرى، لتصل عدد زيجاته خلال الأحداث إلى 4 زيجات ومازال المسلسل يحقق نجاحًا كبيرًا على مستوي الوطن العربي حتى وقتنا هذا.



حقيقة مشاركة رانيا يوسف في أبناء الحاج متولي



وقالت رانيا يوسف في تصريحات صحفية إنها لا تعلم شئ عن وجود جزء ثاني من مسلسل “عائلة الحاج متولي” حتى الآن، وإنها منشغلة حاليا في تصوير أحدث أعمالها الفنية مع النجم شريف منير، وإنها تفضل أن تركز على عملها الحالي.