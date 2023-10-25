انت الان تتابع خبر اعتزال الفنانة المصرية هالة صدقي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. وهذا ما أكدته بنفسها؟ والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس -نشرت حسابات إخبارية فنية على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار تفيد ان الفنانة هالة صدقي ستعتزل عالم الفن، بعد الانتهاء من تصوير فيلم “كتف قانوني“.

ليتبين ان هذه الانباء كانت سواء فهم حيث كانت الفنانة ق خرجت بتصريح قالت فيه أنها قررت الابتعاد عن الموسم المقبل، خوفًا من شخصية صفصف التي قدمتها في مسلسل جعفر العمدة والتي لاقت نجاحًا كبيرًا وإعجاب الجمهور، حيث تخشى التسرع وتبحث عن عمل يقدمها بقوة كهذه الشخصية.

وأضافت صدقي، أنها لهذا السبب قررت التوقف لفترة، حتى لا يقارن جمهورها دورها في أي عمل مهما كان قويًا بشخصية صفصف لأنه ارتبط به.

وتابعت: أنها تركز حاليًا في السينما حيث تواصل تصوير فيلمها الجديد “كتف قانوني”، بالإضافة لعدة مشروعات مقبلة.

الجير بالذكر ان النجمة هالة صدقي أوشكت على الانتهاء من تصوير فيلم “كتف قانوني“، والذي يشاركها خلاله عدد كبير من ضيوف الشرف، وهو من تأليف أحمد رمزي، وإخراج سامح عبدالعزيز، ومن إنتاج يوسف الفنجري، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.