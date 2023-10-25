نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إبراهيم عيسى: فكرة الحروب هي فكرة مدمرة والسلام هو الطريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن جرائم إسرائيل بشعة لا يردعها قانون أو مواثيق دولية، موضحًا أن هناك عائلات بالكاملة تختفي وتُفنَى، وهناك عدد من الشهداء يمضي قدمًا نحو الـ7 آلاف، و70% منهم من النساء والأطفال، كما أن هناك قرابة 100 ألف وحدة سكنية تم هدمهم.

وأشار الإعلامي إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه من المؤسف أن المشهد في غزة يستمر، قائلًا: من المؤسف أن تتحول هذه الحرب إلى حدث يومي تتكرر مشاهدها ويتم الانصراف عنها إلى أشياء أخرى.

وتابع: إسرائيل تجرم وتساوي الجنون في إجرامها، موضحًا أن التدمير والقضاء على حركة حماس هي أهداف مستحيلة يريد غزة أرض محروقة، مشددًا على أن هذه الحرب وفكرة الحروب هي فكرة مدمرة وأن السلام هو الطريق.