نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر " كفايا مزايدات".. تامر عبد المنعم يعلق على انسحاب محمد سلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الفنان تامر عبد المنعم على انسحاب الفنان محمد سلام من عرض مسرحي بموسم الرياض من خلال حسابه الشخصي على موقع فيسبوك.

كتب تامر عبد المنعم:'عملت معه لسنوات طويلة..الاستاذ عادل امام علمنا ان المسرح رسالة وعلمنا ايضا مقولة عميقة لن يستوعبها الا العقلاء والنبلاء وهي ( المسرح لا يعيقه القبر ) اظن الرسالة وصلت

كفاكم مزايدات وكفاية اهانة لمهنة الفن بقي".

خلال الساعات الأخيرة الماضية تصدر اسم الفنان الشاب محمد سلام محرك البحث، بعدما بث فيديو على صفحته الشخصية معلنًا عدم مشاركته في موسم الرياض.

ففي فيديو بثه الفنان محمد سلام على حسابه الشخصي، اعتذر الفنان محمد سلام، عن عدم المشاركة في مسرحية زواج اصطناعى، المقرر عرضها في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية 30 أكتوبر المقبل، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.

وأكد سلام، أنه كان لديه أمل أن يتم تأجيل أو إلغاء موسم الرياض، إلى أن تهدأ الأوضاع في قطاع غزة، ولكن لم يحدث شيء من هذا القبيل، ازاى هروح أعرض والناس بيحصل فيها كدة في فلسطين؟.. ولو عملت كدة هكون خذلتهم، ولكنه لا يقصد من عدم المشاركة سوى دعم الشعب الفلسطيني وليس أي شيء آخر، مضيفًا أنه يعلم جيدًا أن الفن رسالة، ولكن الأحداث الحالية ليست مناسبة لمشاركته في تقديم أعمال كوميدية.

فقد قال محمد سلام في الفيديو، "السلام عليكم ورحمة الله إن شاء الله المفروض أسافر الرياض عشان أعرض مسرحية زواج اصطناعي في موسم الرياض والمفروض إنها مسرحية كوميدية وفيها أغاني واستعراضات والمفروض إننا نعرض يوم 30 أكتوبر"

وتابع سلام: "هنعرض في وسط الأحداث اللي بتحصل في غزة فأنا مش متخيل إني هروح أعمل مسرحية وأهزر وأرقص وإخواتنا في فلسطين عمالين يتقتلوا ويدبحوا ومفيش حاجة بتحصلهم، أنا مش هقدر أسافر طبعا وليه بقول الكلام ده في آخر لحظة المفروض إني أسافر بكره إن شاء شاء لأني كنت على أمل أن الموسم يتلغي أو يتأجل مثل مهرجانات الجونة والقاهرة أو الموضوع يهدى في فلسطين، ونقدر نعرض لكن مفيش حاجة بتحصل لحد دلوقتي في ناس عمالة تموت ومفيش حاجة بتحصل، فأنا ازاي أروح أعرض وناس بتموت في فلسطين".