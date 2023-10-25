انت الان تتابع خبر رسالة نارية تثير غضب أفيخاي.. ورد فعل مزلزل لـ لفنانة أنغام حيال رسائل التهديد الموجهة لها.. والجمهور : "عرفتم قيمتهم"!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بعد كلامها الذي يعبر عن موقفها الشجاع، الموجه إلى المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيجاي، توالت رسائل التهديد على الفنانة المصرية أنغام عبر الواتساب الخاص بها، من قبل إسرائيلي.

ونشرت أنغام على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو “إنستجرام”، صورة الرسالة النصية على هاتفها الخاص، من شخص إسرائيلى.وعلقت على الرسالة: “تلقيت على هاتفى الخاص رسالة تهديد شديدة الحقارة، تهديد لم ينل منى

سوى ضحكات الاستهزاء، ينم عن ضعف ووضاعه وقلة حياة”.

وتابعت: “نعلم جيدًا من أنتم محتلين ومغتصبين وسفاحين كما عرفكم العالم، وهكذا سنودعكم إلى مزابل التاريخ لو تذكركم التاريخ من الأصل”.وأضافت “لست بصدد الدفاع عن مصر، ولكن هذه الرسالة دليل على أن الجرح مازال غائر على جبينكم الذى نكسناه”.

وجاء نص رسالة إسرائيلي يهدد أنغام كالتالي:

الفنانة الغير فاضلة أنغام، تدين وبشدة دولة وقيادة اسرائيل الفعل المشين الذي قمتوا به انت ومن معك من الفنانيين ومثل هذه التجمعات والهتافات الرخيصة لن تؤثر بعزم و قوة و ارادة القيادة الاسرائيلية’.

ونشرت أنغام على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو “إنستجرام”، صورة الرسالة النصية على هاتفها الخاص، من شخص إسرائيلى.وعلقت على الرسالة: “تلقيت على هاتفى الخاص رسالة تهديد شديدة الحقارة، تهديد لم ينل منى

سوى ضحكات الاستهزاء، ينم عن ضعف ووضاعه وقلة حياة”.

وتابعت: “نعلم جيدًا من أنتم محتلين ومغتصبين وسفاحين كما عرفكم العالم، وهكذا سنودعكم إلى مزابل التاريخ لو تذكركم التاريخ الأصل”.

مثل ماتمت إبادة جماعية للفلسطينية قادرين على ابادتكم عن بكرة ابيكم وضم اراضيكم لأراضينا و سيناء ستصبح ارض اسرائيلية شئت ام ابيت سوا الأن أم لاحقًا، الوقت كفيل لتعلموا من هي أسرائيل وماذا تستطيع إن تفعل شعوب اسرائيل من عشرات السنين ترى دمكم رخيص وقتلت منكم الالاف ولا تستطيعون فعل شيء فقط اجتماعات وهتافات رخيصة مثلك ومثل الحثالة اللي معك أسرائيل تاج على رؤسكم

وكانت أنغام قد هاجمت أفيخاي أدرعي بعد انتقاده لها لدعائها عليه، حيث وجهت له رسالة قالت فيها: “انت يا اسمك ايه!! دون رقي ولا أدب لأنك ما تستحقش الأدب في الكلام ولا التعامل، أنا اسمي أنغام مطربة مصرية عربية عارف يعني ايه يعني مصر الرقي والأدب مع الراقيين فقط مش مع اللي زيك يا صهيوني والإنسانية نعرفها إحنا المصريين لما بعتنا لكم الأسرى بتوعكم مستورين بالبيچامات الكستور فاكر؟ بعد ما الجيش المصري انتصر عليكم في حرب 73 ورجع سيناء منكم اللي كنتم محتلينها يا مغتصبين.