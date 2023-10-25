سجن وغرامة.. منى زكي تنتصر في أزمتها مع يوتيوبر بسبب 'أصحاب ولا أعز'

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت النجمة منى زكي في الآونة الأخيرة محرك البحث جوجل، بعد أن صدر حكم بشأن اليوتيوبر الشهير أحمد وجيه المتهم بسب وقصف الفنانة منى زكى بعد مشاركتها بفيلم أصحاب ولا أعز، من خلال نشره أحد الفيديوهات على قناته الرسمية بموقع اليوتيوب.

قرار المحكمة الاقتصادية في أزمة منى زكي واليوتيوبر أحمد وجيه

قررت المحكمة الاقتصادية بشأن أزمة منى زكي واليوتيوبر أحمد وجيه، بمعاقبة أحمد وجيه والحكم عليه بالحبس شهرًا، مع دفع غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيهًا وكفالة قيمتها 5 آلاف جينهًا، بالإضافة إلى تعويض مدني بمبلغ 10 آلاف جنيهًا.

ومن جانبه، أكد الدفاع شعبان سعيد محامي منى زكي أن اليوتيوبر مُدان والدليل مقطع فيديو عبارة عن تقرير فني عن دورها في فيلم أصحاب ولا أعز، والذي قد نشره اليوتيوبر أحمد وجيه عبر قناته الرسمية بموقع اليوتيوب، والذي هاجم فيه منى زكي، ولذلك طالب دفاع منى زكي بمعاقبة اليوتيوبر أقسى عقوبة، ومن جهة أخرى قد دفع محامي منى زكي تعويض مدني مؤقت بقيمة 40 ألف جنيهًا.

وانضم أيضًا المحامي جميل سعيد بمطالبة النيابة العامة بتوقيع أقصي عقوبة على المتهم بعد الإيحاءات والكلام المسيء الذى بثه فى الفيديو الخاص به.

نقابة المهن التمثيلية تساند منى زكي في أزمتها مع اليوتيوبر

وعلى صعيد آخر، تضامنت نقابة المهن التمثيلية برئاسة النقيب أشرف زكي مع أزمة منى زكي، وتقدمت بشكوى ضد اليوتيوبر أحمد وجيه بسبب إساءته لبعض النجوم من بينهم منى زكي وللنقابة أيضًا من خلال مقطع فيديو، مطالبة بالتحقيق معه فيما هو منسوب إليه.

وقررت المحكمة إدانة اليوتيوبر أحمد وجيه وتحوله للمحاكمة بتهمة السب والقذف للفنانة منى زكي من خلال الفيديو الذي نشره لاحتوائه على إيحاءات خادشة للحياء والتي بدورها قد شكلت طعنًا في عرض الفنانة منى زكي.

قصة فيلم أصحاب ولا أعز

تدور أحداث فيلم “أصحاب ولا أعز” حول مجموعة من سبعة أصدقاء يجتمعون على العشاء، ويقررون أن يلعبوا لعبة حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء، بشرط أن تكون كافة الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع، وسرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة وشيقة إلى وابل من الفضائح والأسرار التي لم يكن يعرف عنها أحد بما فيهم أقرب الأصدقاء.