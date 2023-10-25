انت الان تتابع خبر هل تذكرون الطفل الذي قدم دور يوزرسيف وهو صغيرًا في مسلسل "يوسف الصديق".. لن تصدقوا كيف اصبح بعد مرور 14 عامًا! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تناقلت مجموعة من الحسابات الفنّية الناشطة وعدد من المواقع الإخبارية المتخصصة بنشر أخبار النجوم والفنانين، صور شهدت أحدث ظهور للطفل حسين جعفري، بعد مرور 14 سنة على عرض المسلسل.

حيث ظهر وقد تغير شكله تمامًا، وكان قد نشر تلك الصور عبر حسابه الخاص بموقع “إنستجرام“.

الجدير بالذكر ان المسلسل حقق نجاحاً كبيراً في الشرق الأوسط ونال أبطاله من النجوم الإيرانييين شهرة واسعة في أعقاب عرض المسلسل التاريخي وبخاصة مجسدي شخصية النبي يوسف (عليه السلام) ومنهم حسين جعفري مجسدًا فترة طفولته.

ويُعتبر المسلسل الإيراني يوسف الصديـق واحدًا من أضخم الاعمال التاريخية الدرامية وواحد من المسلسلات التى ذاع صيتها بشكل كبير فى أنحاء العالم، نظراً لتناول أحداثه قصة نبي الله يوسف، والذي تم أنتاجه عام 2008 وعرض تحديدًا في عام 2009.