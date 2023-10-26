لهذا السبب.. منة القيعي تدعم رحمة زين

القاهرة - محمد ابراهيم -

حرصت الشاعرة "منة القيعي" على توجيه رسالة دعم للصحفية رحمة زين، حيث شاركت منه "صورة من بوستر البرنامج عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وأرفقت بالبوستر تعليقًا قالت فيه:"لقد دعمتني وبتشجعني دائما على الرغم من أنني في أكثر لحظاتي بلاغة، لم أكن أتمكن من التعبير عن أفكار الأمة بأكملها بالطريقة التي لديك، الان حان دوري لأدعمك، حان دوري لأخبرك كم أنا معجب بقدرتك التحدث عن معتقداتك".



وأضافت:" دوري لأشكرك على إحداث فرق شكرا رحمة أنا فخور جدًا جدًا بك مع العديد من الآخربن ".



وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور داعمين القضية الفلسطينية، وعلق عدد كبير من النجوم، وكانت من أبرز التعليقات دايما جميلة موهبة منفردة، سلمى أبو الضيف الذي أرفقت بتعليق قالت فيه:إنها كانت تنطق الكلمات والمشاعر بطريقة ذكية وعميقة جدا لا يستطيع أحد أن ينطق بها مثلها.



آخر أعمال الشاعرة منة القيعي



والجدير بالذكر آخر أعمال الشاعرة منه القيعي آغنية بنت أبويا، والتي حازت على إعجاب الملايين وإشادة عدد كبير من النجوم.

تعرف على كلمات اغنية بنت أبويا



صوت رنة المفتاح في الباب ساعة اما توصل

ومكالمة نص اليوم لما من غير داعي تسأل

والزعيق من ورا قلبك لما اصالحك وتتقل

وحضنك اللي بنسي قبله ليه كنت بزعل

رأيك اللي كله حكمة صوتك حفظته

كل موقف يوم زعلني وبعدين فهمته

انت اللي انا رافعة راسي من ورا اسمه وسيرته

بنت ابويا واه يا بختي بعمري وياك عشته

بيقولوا لي إني شبهك إني زيك حتة منك روحي روحك واخدة قلبك في المشاعر والكلام

بيقولوا لي اللي شافوكي كتير لاقوكي بنت ابوكي ده في سلامه واهتمامه يا بختي قالوا بنت ابويا يا سلام

ااااااااااااه ااااااااااااااه

لما تقلق وانا اخبي لا تزعل عشاني واما في طريقنا نسافر ونشغل أغاني

انت سندي انت ضهري وصاحب عمري كله

لما بشكي لما بحكي من غيرك أروح أقوله

ياللي مهما كبر سني هفضل أعيش في ضله

يا حبيبي يا رب يخلي صوتك العمر كله

بيقولوا لي إني شبهك إني زيك حتة منك روحي روحك واخدة قلبك في المشاعر والكلام

بيقولوا لي اللي شافوكي كتير لاقوكي بنت أبوكي