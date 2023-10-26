نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على طريقتهم الخاصة.. نجوم قدموا أغاني لدعم القضية الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قام عدد كبير من مطربي الغناء في الوطن العربي بدعم القضية الفلسطينية من خلال أغاني قاموا بطرحها عبر قنواتهم الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والتي إحتلت تريندات اليوتيوب.



أحمد سعد غصن الزيتون

قام الفنان أحمد سعد بدعم القضية الفلسطينية مع بداية الأزمة، بأغنية بعنوان غصن الزيتون، وعلى الرغم من نشرها عبر صفحته الشخصية إلا أن إدارة اليوتيوب قامت بحذفها بعدها بساعات وذلك لاحتوائها على مقاطع ومشاهد لاعتداءات قوات الاحتلال على فلسطين، وأعاد الفنان أحمد سعد نشرها مرة أخرى ولكن بصورته وكلمات الأغنية فقط.

علي الحجار من فوق سابع سما

وطرح الفنان علي الحجار أغنية بعنوان من فوق سابع سما دعما للقضية الفلسطينة، وذلك من خلال موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

عزيز الشافعي يا ضمير العالم

دعم الملحن عزيز الشافعي القضية الفلسطينية بأغنية جديدة بعنوان “يا ضمير العالم”، الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى،غناء عالية صبحى، توزيع أحمد وجيه، وطرحها عبر قناته الرسمية على تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب.



هاني شاكر الهوية العربية

طرح الفنان هاني شاكر أحدث أغانيه بعنوان "الهوية عربي" على جميع التطبيقات والمنصات الموسيقية تضامنا مع الشعب الفلسطيني وأهالي غزة، وهي من كلمات أسامة حسن وألحان مصطفي شكري وتوزيع أحمد أمين وإنتاج محمد علام، كيوب ميوزك والشريك الرقمي فيكتوري لينك.



ديانا كرزون الشعب البطل

قامت الفنانة ديانا كرزون بطرح أغنية بعنوان الشعب البطل دعما لأهل فلسطين فى أزمتهم الحالية، وذلك من خلال صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وهي من كلمات سائد العجيمي وألحان محمد بشار ومن توزيع خالد مصطفى.



لطيفة طغاة العالم

وقامت المطربة لطيفة بإعادة نشر أغنيتها الشهير إلى طغاة العالم، تضامنا مع الشعب الفلسطيني في أزمته الحالية.

حمزة نمرة يا ظريف الطول

قام الفنان حمزة نمرة بطرح أغنية بعنوان “يا ظريف الطول”والذي قدمها مع الفرقة الفلسطينية “47Soul” وقام بطرحها بطريقة الفيديو كليب، وذلك عبر قناته الرسمية على تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب.



محمد عدوية أرض غزة

ودعم المطرب محمد عدوية، الشعب الفلسطيني، حيث قام بطرح أغنية جديدة تحمل اسم أرض غزة، عبر قناته الخاصة على موقع يوتيوب، وهي من ألحان عبدالرحمن حامد، وكلمات محمد عبد الجابر، وتوزيع محمد روستم.