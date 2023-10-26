نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر عبد المنعم يهاجم محمد سلام: كفاية إهانة للمهنة.. والمسرح لا يعيقه إلا القبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هاجم الفنان تامر عبد المنعم، قرار إعتذار الفنان محمد سلام عن مشاركته في مسرحية "زواج اصطناعي"، بسبب أحداث فلسطين، وذلك عبر صفحته الشخصية موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

ونشر تامر عبد المنعم، صورة لعادل إمام علي صفحته الشخصية وعلق عليها قائلا: "عملت معه لسنوات طويلة، الأستاذ عادل إمام علمنا إن المسرح رسالة وعلمنا أيضا مقولة عميقة لن يستوعبها إلا العقلاء والنبلاء وهي المسرح لا يعيقه إلا القبر".

تامر عبد المنعم: كفاكم مزايدات

وتابع حديثه قائلا: أظن الرسالة وصلت، كفاكم مزايدات وكفاية إهانة لمهنة الفن بقا.

محمد سلام يدعم القضية الفلسطينية

ويذكر ان أعلن الفنان محمد سلام التضامن مع شعب فلسطين، ودعم القضية الفلسطينية، وذلك عبر صفحته الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر محمد سلام مقطع فيديو له يتحدث من خلال قائلا: "السلام عليكم، إن شاء الله المفروض بكرة أعرض مسرحية "زواج اصطناعي" في الرياض، المفروض إن هي مسرحية كوميدية وفيها أغاني واستعراضات، والمفروض إن إحنا هنعرض يوم 30 ونعرض في وسط الأحداث اللي بتحصل في غزة".

وأضاف "سلام": "أنا مش متخيل الصراحة إن هروح وأعمل مسرحية وأهزر وأغنية وأرقص وأخواتنا في فلسطين عمالين يتقتلوا ومفيش حاجة بتحصلهم وانا مش هقدر أسافر طبعا".

وكشف محمد سلام، عن سبب رفض سفره في هذه اللحظة قائلا: "ليه بقول الكلام ده في آخر لحظة المفروض إن إحنا نسافر بكرا إن شاء الله، في الوقت اللي الناس فيه عمالة تموت ومفيش حاجة بتحصل ف انا إزاي هروح أعرض والناس بتحصلهم كده في فلسطين".

وتابع حديثه قائلا: "سامحوني لو إحساسي مبالغ بس أنا حاسس لو عملت كده هبقا زي اللي بقتلهم بظبط إني خذلتهم مش عارف أعملهم حاجة كفاية علينا السكوت اللي إحنا في كلنا، وكمان أنا مش هبقا ساكت بس ده أنا بهزر وبرقص واللي بيحصل بيحصل في فلسطين وانا بعتذر جدا إن أشارك في موسم الرياض".

واستكمل محمد سلام حديثه قائلا: "المشكلة إن اللي بيحصل في فلسطين ده قضية كل مسلم في المقام الأول، لذلك واجب علي كل المسلمين إن هما يساعدو إخوانهم في غزة ويقدملهم اي مساعدة وانا دلوقتي مفيش اي حاجة أقدر أعملها زي زي ناش كتير جدا نفسنا تعمل حاجة ونساعد ومش قادرين نعملهم حاجة، ودلوقتي لو ربنا توفانا ونتسأل كلنا إنت ساعت أخوك المسلم في فلسطين عملتله ايه،اللي مقدرش يعمل حاجة هيسكت طبعا، وأنا هرد هقول ايه!؟ هقول إن الوقت اللي كان في اخواتنا الفلسطينين بيضربوا ويموتوا منهم الأطفال والنساء، انا كنت بعمل مسرحية كوميدية بضحك الناس وبرقص وبغني، طبعا لأ مش هقدر أعمل كده".

وأكمل: "وأنا كان عندي أمل المهرجان يتأجل أو يتلغي ولكن المهرجان مزال قائم مليش علاقة ليه مزال قائم مش هدخل فيها ولكن أنا مش هقدر أكون جزء من اللي بيحصل واقدر أشارك في المهرجان ده والمفروض إن إحنا منكتفيش بالدعاء لإخواتنا في فلسطين معرفش ايه اللي يحصل بس المفروض نعمل حاجة تانية".

وأضاف محمد سلام: "الفيديو ده مش مقصود منه حاجة خالص غير إن أنا فعلا في مشكلة انا بقالي كتير جدا مش عارف اسافر ولا اعمل ايه وامبارح كنت قاعد مع أصدقائي فنانين وفعلا في ناس قالتلي اسافر ده مصدر رزقك وفعلا التمثيل ده رزقي وزق أولادي واللي بصرف عليه من البيت هو التمثيل وأنا لو مسافرتش هل هموت من الجوع اكييد لاء بس الناس هي اللي بتموت هناك في غزة".

وأختتم حديثه قائلا: "ولو حد هاجمني عن التمثيل وقال إن ده رسالة أنا معاك في ده وان من ادخل البهجة علي قلب مؤمن له أجر طبعا ولكن السؤال مين اللي محتاجين إن ندخل البهجة علي قلبه دلوقتي!؟".