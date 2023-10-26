نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا الزاهد عن أحداث غزة: الرحمة للأبرياء في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعربت الفنانه هنا الزاهد عن حزنها الشديد، بسبب الأحداث الجارية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، من قبل جيش الإحتلال الاإسرائيلي من قتل وقصف على الشعب الفلسطيني، وتحديدا قطاع غزة.

منشور هنا الزاهد

وشاركت هنا الزاهد منشور تعبر فيه عن حزنها بسبب القتل المستمر، الذي يحدث للشعب الفلسطيني، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وكتبت هنا الزاهد في المنشور قائلة: الرحمة تقتل الجميع.. الإ مجرميها.. الرحمة للأبرياء.



هنا الزاهد تسخر من إسرائيل

وكانت الفنانه هنا الزاهد قد شاركت فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" وهي تعبر عن تسخر فيه من الكيان الصهيوني.



وقالت في الفيديو قائلة: "ما أريد قوله هو أنني ادعم بشكل كامل إسرائيل لأنها قوية للغاية، وما أجمل جيشها الذي رمي ما يوازي 6 آلاف قنبلة وربع قنبلة نووية، ودمر 80 ألف مبني ومستشفيات ومساجد ومدارس، ما أجمل هذا الجيش في مواجهة النساء والأطفال".



وتابعت قائلة: "رجاء اقرأ وتعلم قبل أن تدعم، اقرأ التاريخ، كل الشرق الأوسط لا ينام من التفكير في فلسطين، فلسطين حرة".

فيلم بضع ساعات في يوم ما

وتنتظر النجمة هنا الزاهد عرض فيلمها الجديد بضع ساعات في يوم ما خلال موسم إجازة منتصف العام، ويشارك في بطولته كل من مي عمر ومحمد الشرنوبي وهشام ماجد وهنا الزاهد وأحمد السعدني وناهد السباعي وأسماء جلال، تأليف الكاتب محمد صادق وإخراج عثمان أبو لبن وإنتاج أحمد السبكي.

آخر أعمال هنا الزاهد

يذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد هو مسلسل سيب وأنا أسيب والذي تم عرضه عبر منصة "شاهد vip"، وهو من بطولة هنا الزاهد وأحمد السعدني، محمد جمعة، محمود البزاوي، عارفة عبدالرسول، أحمد سلطان، آية سماحة، ساندي، دنيا سامي، محمود السيسي، يارا جبران، كارلوس عازار، هنادي مهنا، من تأليف رنا أبو الريش بمشاركة منة فوزي وإخراج وائل إحسان.