نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هكذا ساند سعد رمضان القضية الفلسطينية بأحدث أعماله الغنائية الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يستمر النجم اللبناني سعد رمضان في دعم ومساندة أهل غزة في ظل الحرب الإسرائيلية الوحشية، حيث شارك "سعد" جمهوره من خلال مقطع أحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم “موطني” تضامنًا مع أهل فلسطين عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، واكتفى بوضع علم فلسطين.

ومن جانبه، أعاد" سعد " تسجيل أغنية “موطني” بصوته وطرحها كنسخة خاصة في الأحداث التي تحصل في فلسطين وللتأكيد على عروبة فلسطين.

وفورا من مشاركة الفيديو نال الفيديو على استحسان عدد كبير من نجوم الوسط الفني وجمهور السويشيال ميديا، مشيدين بجمال الأغنية وروعة الصوت، وطالبين الدعم للفلسطنين، والابتعاد عن الحرب.



تعرف على كلمات أغنية "موطني"



وتأتي كلمات الأغنية كالاتي /موطني موطني السلام في الاحلام

والملوك كالاصنام صامتون صامتون

يرقبون ذلنا يخططون ضدنا

خائنون خائنون

هل ترى حالنا

اموال مبددة واجيال مهددة

والشعوب تذوي تذوب

من ظلم الحروب من ظلم الحروب

موطني موطني

موطني موطني الجياع في ازدياد

والعدالة في حياد ضدنا ضدنا

والفساد في البلاد

صار منهجا معتاد لنهبنا لنهبنا

شعبنا شعبنا جائع مشرد وعاقل مقيد

والاشرار في النهار

يزرعون الدمار يقتلون الصغار

موطني موطني



آخر أعمال سعد رمضان



والجدير بالذكر آن آخر أعمال النجم سعد رمضان أغنية نسيتك والله، والذي نالت على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.