نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير عيد يتصدر تريند إكس.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر اسم الفنان أمير عيد، منذ قليل، تريند تطبيق التغريدات إكس تويتر سابقًا، وذلك بعد إن قام رواد ومستخدمي تطبيق إكس بتداول مقطع أغنية من أغنيته الشهيرة "كنت فاكر".

تعليقات مستخدمي إكس

قام مستخدمي تطبيق إكس بإعادة نشر مقطع من أغنية كنت فاكر لأمير عيد وعلق أحد مستخدمي إكس قائلًا: ‏فاكرين يا جماعه أمير عيد لما قال " بتألم ولازم أكمل " هو ده بظبط اللي انا فيه والله.

وعلق آخر: ‏في كل اغنيه أمير عيد بيعملها بيحكي فيها حقيقي احنا نفسنا بنخاف نصدقها وساعاته بنتاكد إنه ا صح.



أغنية كنت فاكر لـ أمير عيد

وأغنية كنت فاكر لأمير عيد كلمات: أمير عيد، والحان وتوزيع كايروكي، وانتاج موسيقى ميكساج شريف مصطفى، مساعد انتاج موسيقي: عمرو جلال، ماسترنج محمد صقر.



كلمات أغنية كنت فاكر

كنت فاكر لسا بدري

وأتاري العمر بيجري

الفراق بييجي من غير معاد يعلم جوانا

يكتب نهايات

شايفك قدامي

وما بيننا فاصل

بشكيلك وكلامي مش واصل

كلامك

بيجري فدمي

ولآخر العمر هفضل مستني

أشوفك تاني

واقفة بعيد بتشاوري

تقولي ده ابني من لحمي ودمي

وتضحكيلي ضحكة وحشاني

وفحضنك أرمي أحزاني

وصلتيني لبر الأمان

اتطمنتي وسبتيني للأيام

ياااه لو كنتي معايا

وتشوفي لكفاحك

نتيجة ونهاية

بتألم

ولازم أكمل

زي ما منك

كنت بتعلم

كنت فاكر لسا بدري

وأتاري العمر بيجري

آخر أعمال أمير عيد الدرامية

يذكر أن شارك الفنان أمير عيد في مسلسل ريفو، والذي تدور أحداثه حول فرقة غنائية حققت شهرة كبيرة فى فترة التسعينيات، ونجحت فى تطوير شكل الموسيقى آنذاك، وانطلق عرضه الأول على شاشة قناة CBC فى ٢٣ من سبتمبر الجارى بعد أن حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا على منصة "Watch it".



ومسلسل ريفو من بطولة عدد من كبير من النجوم، أبرزهم: أمير عيد وصدقى صخر وركين سعد وتامر هاشم وحسن أبوالروس، إلى جانب الفنانة الأردنية ركين سعد.