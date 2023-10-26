لهذا السبب.. تامر فرج يعلن عن تأجيل موعد عرض مسرحية طيب وأمير

القاهرة - محمد ابراهيم -



يشهد العالم تقلبات واسعة لما نراه الان على الساحة من اتهامات وقتل وسفك دماء دون أي إحترام ورحمة فيما فعله الكيان الصهيوني مع أهل غزة،وتستمر النار متوجهة من جميع الجهات، ولا يستطيع أحد أن يطفئها بل نشاهدها ونخشى الاقتراب منها خوفا على المصالح الشخصية،



حرص الفنان تامر فرج عن الاعتذار بتقديم مسرحية طيب وأمير وفقًا للأحداث التي تحدث الآن بشأن القضية الفلسطينية، حيث شارك "تامر" جمهوره بصورة علم فلسطين.



عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه:" جمهورنا العزيز جمهور مسرحية طيب وأمير، بالطبع نظرًا للظروف الحالية نعتذر للأسبوع الثاني عن عرض المسرحية، وسوف نوافيكم بالمستجدات في الأسابيع النقابة".

لهذا السبب... تامر فرج يطالب الدعاء

وأضاف:" اللهم ازح الغمة وخف الكربة وانصف المظلوم، قلوبنا مع بأخواتنا في غزة، وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وفورًا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور داعمين القضاء على الهمة والغنية







وعلى صعيد آخر، يستكمل الفنان تامر فرج تصوير أحدث أعماله الفنية الجديدة، والتي تحمل اسم" وبقينا اثنين " بطولة رانيا يوسف، شريف منير، ميمي جمال، عمرو وهبة، نانسي هلال، تامر فرج، مروة عبدالمنعم، وهو من تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت.



آخر أعمال تامر فرج



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان تامر فرج مسلسل" الانسة فرح" الجزء الخامس، والمسلسل من بطولة مجموعة من النجوم أبرزهم أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، تامر فرج، أحمد مجدي، مريم الخشت، وغيرهم من النجوم،

والمسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ بسنت الشافعي، وﺗﺄﻟﻴﻒ محمود عزت، وحقق المسلسل نسب مشاهدات مرتفعة فور عرضه على الشاشة.