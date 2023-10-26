بإطلالة ناعمة.. شاهد أحدث ظهور لدومينيك حوراني عبر إنستجرام

القاهرة - محمد ابراهيم -



دائما ما تتواجد النجمة اللبنانية دومينيك حوراني مع جمهورها لإفصاح عن أحدث أعمالها ونشر إطلالتها التي تكون في محل لافت الأنظار عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي،

حيث ظهرت "دومينيك" بأحدث اطلاله لها، واعتمدت من خلال الاطلالة على الظهور بشكل جمالي مرتديا معطف أسود، وشنطة سوداء، واعتمدت على وضع ميكب هادئ يبرز جمالها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيها:"تحب الساخن ولا الساقع"

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور معلقين دومينيك دايما مبهرة، ربنا يسعدك يارب العالمين، سنة سعيدة عليك وعلى كل حبايبك، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال دومينيك حوراني

والجدير بالذكر آخر أعمال النجمة دومينيك حوراني أغنية علي بابا، أغنية قطة وشطة شطة "، والاغنية من كلمات، على خلاف، ألحان محمد حزين، توزيع فيجو الدخلاوي، تسجيل مهاب أسامة،وتصدرت أعمالها الترند فور نزولها.



ما هي كلمات أغنية "علي بابا"؟

وتأتي كلمات الأغنية كالآتي:انا علي بابًا فوق فوق يالا

كلها عملالي ابطال حضرنا الكل غلا

زي زي الفايروس منتشر في الهوا

لو عقلكم خف انا حديكم الدوا

ناخدها مرة و٢ و٣

ملوك السحة دائما بشياكة

بتسوق السوق لما احنا نروح

ورانا عصابة وانا فيها البابا

محتل القمة بقولو انا عني

انا علي بابا

وانا مرجانة

انت جامد انت أصلي وهم سكة

كلهم بالنسبالك انت شوية فكة

احنا بنحضر لازم نعمل هوسة

خلقنا ديق يلا واقف على تكة

بقولو كان في هنا بس خلص

واللي يغلط غلطة مش حيتقرص

علي بابًا يكسرو يتكنس

ده لما بيحضر كلو هنا يتخرص

كلها بتقول تيجو قدامو بتبقى كشة

يركب ترند تروح دماغكم زنة وشة

بيعلى الموج بس انا اعلى

كلام اعدائي ما لهوش معنى