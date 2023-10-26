نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رشوان توفيق: شوفت النبي محمد مرتين.. وأول رؤية كانت للسيدة مريم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الفنان القدير رشوان توفيق، عن ذكريات وكواليس يرويها لأول مرة من داخل منزله، الذي عاش فيه لسنوات طويلة، وطقوس يومه الخاص، حيث يحتفظ رشوان في منزله بكل الدروع والتكريمات والصور الفوتوغرافية التي تجمعه بزوجته وصورة لوالدته الراحلة، وهي بمثابة إرث مليئ بالذكريات.

تعلم رشوان توفيق قيام الليل



وقال رشوان توفيق خلال لقائه مع الإعلامية سهير جودة عبر بث مباشر على صفحتها الرسمية على فيسبوك، قائلا: "والدتي كانت تقيم الليل دائما ولا تنام الا في الصباح فقط وكان لها بركات، وتعلمت منها قيام الليل، وكانت زوجتي تقول لي انني لا انام الليل مثل والدتي".

رشوان توفيق يتحدث عن نبؤة ابنه



وأضاف رشوان توفيق: "ابني توفيق كان ابن صالح جدًا قبل وفاته قد جاء له نبؤة بأنه سيشاهد النبي محمد، وعندما استيقظ أخبر أهله وتوفي فجر اليوم".

رؤية رشوان توفيق للسيدة مريم وسيدنا محمد



وتابع:أنه شاهد السيدة مريم وكانت اوول رؤية له، كما شاهد سيدنا ابراهيم على مصلاه، وبعد ذلك شاهد النبي محمد في رؤية أخرى في شكل عالم أزهري وحوله علماء أزهرييين، وشاهد النبي محمد في رؤية أخرى، كما شاهد النبي زكريا ويحيى كل منهم في رؤية مختلفة.

تعلق رشوان توفيق بالزيارة لأولياء الله الصالحين



وأشار: أنه تعلق بالزياة لأولياء الله الصالحين والقرآن الكريم، وكان دائمًا يقوم بالدعاء للمؤمنيين باستمرار بظهر الغيب.

قصة حب رشوان توفيق وزوجته

وأوضح رشوان توفيق أنه كان يحب زوجته أميمة جدًا وكانت بينهما قصة حب كبيرة، لكن كان هناك خلافات بينهما بالرغم من كل الحب الكبير الذي كان بينهم.



