أتكارش أمبيدكار يشارك ضمن أبطال فيلم The Book Of Jobs

القاهرة - محمد ابراهيم - يشارك الممثل ذو الأصول الهندية Utkarsh Ambudkar ضمن أبطال فيلم سينمائي جديد، سيطرح بعنوان The Book Of Jobs.

ووفق موقع "ديد لاين"، الفنان الهندي الشاب الشهير بدوره في فيلم Ghosts، سيكون واحدًا من أبطال العمل السينمائي الجديد، الذي سيشرف على إنتاجه "توم نونان".

وسيكون الفيلم من ضمن أحدث الأفلام التي يوقع منتجوها إتفاقية عمل رسمية بين المشاركية في إضرابات هوليوود.

اتكارش امبيدكار

تأجيلات طرح

وكان قد تقرر رسمياً تأجيل طرح الجزء الثامن من سلسلة أفلام مهمة مستحيلة، لما يقرب من عام كامل، عن الموعد الذي كان مقرراً طرحه به.

وتقول صحيفة ديلي ميل، أن قرار التأجيل يأتي مدفوعا بتوابع أزمة إضراب الممثلين في هوليوود، بعد أن كان الفيلم مقرراً طرحه للعرض بتاريخ 28 يونيو 2024.

والآن الفيلم قد لا يطرح للسينما قبل حلول عام 2025 بسبب هذه الأزمة، ومتطلبات صناعة السينما في هوليوود.

دعم خلال الأزمة

وكانت قد ظهرت روايات جديدة تدعم تأكيد ما كان يقوم به توم كروز في دعم زملائها الممثلين خلال فترات الإضراب التي شهدتها هوليوود في الشهور الماضية.

ووفق ديلي ميل، فإن كروز كان حريصاً على توفير وظائف في مشاريع أخرى اضافية لعدد من زملائه العاملين معه بتصوير مشاهد فيلم "مهمة مستحيلة"، من الأكثر تضررا من أزمة الإضرابات وشلل الصناعة في هوليوود.