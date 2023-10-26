الأحد.. دعاء بصوت ياسمين الخيام لدعم غزة وفلسطين في ”واحد من الناس”

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل ياسمين الخيام، ضيفة على برنامج “ واحد من الناس”مع الإعلامي عمرو الليثي المذاع على شاشة الحياة الفضائية، في إنفراد جديد وحلقة خاصة وتذاع عبر حلقة الأسبوع المقبل في العاشرة مساء الأحد والإثنين.

دعاء جديد لياسمين الخيام

ومن المقرر أن يذاع لأول مرة لياسمين الخيام، دعاء جديد بصوتها، لدعم ومساندة أهالينا بغزة والقدس وفلسطين.

دعم ياسمين الخيام لأهالي غزة

كما تتحدث ياسمين الخيام عن أغانيها والدينية والوطنية وذكرى الشيخ الحصري، وتوجه دعوة للعالم لدعم غزة وأهلها ومساندتها.

ياسمين الخيام تكشف عن أبرز أعمالها

كما تكشف ياسمين الخيام عن العديد من الأسرار والكواليس في حياتها ومنها تعاونها مع كبار الملحنين محمد عبد الوهاب ورياض السنباطي.

كما تتحدث ياسمين الخيام عن التتر العبقري وأغنية محمد رسول الله والتي عاشت لسنوات طويلة ومازالت أيضا تتر مسلسل الأنصار، والإسلام والإنسان وساعة ولد الهدي، وأيضا تجربتها الخاصة مع الشاعر عبد الرحمن الابنودي وأغنية امتك يا محمد والتي قدمتها وقت غزو العراق للكويت، وكواليس تلك الأغنية.

كما تتحدث عن أغنية استيقظي يا امتي، وأغنية المصريين أهما، أرض الفيروز، وأيضًا تجربتها مع أسماء الله الحسني مع عمار الشريعي، وأغنية مبروك مبروك عليكم وعلينا.

موعد برنامج واحد من الناس

يذاع برنامج "واحد من الناس" في العاشرة مساء الأحد والإثنين عبر شاشة قناة الحياة.



نبذة عن ياسمين الخيام

يذكر أن ياسمين الخيام ولدت يوم 18 أغسطس عام 1946، وهي مطربة مصرية معتزلة، ابنة المقرئ المصري الشهير الراحل محمود خليل الحصري، اسمها الحقيقي إفراج، وقد نشأت مختلفة عن أولاده في التوجهات الدينية.