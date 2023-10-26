غدًا.. حفل فرقة الحضرة بقبة الغوري

القاهرة - محمد ابراهيم - يقيم مركز إبداع قبة الغوري التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في الساعة الثامنة مساء غد الجمعة الموافق 26 أكتوبر الجاري، حفل للإنشاد الديني مع فرقة الحضرة بقيادة نور ناجح.

نبذة عن فرقة الحضرة للإنشاد الديني

يشار إلى أن مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفي تجسد شكل الحضرات المصرية التى تجمع الإنشاد مع الإبتهالات والذكر والمديح معتمدة على قصائد تنتمى للتراث الصوفي.

جدير بالذكر أن الحضرة تأسست في عام 2015 بهدف الحفاظ على التراث الروحانى من الذكر والمديح وتقديم كل ما هو خاص بتراث الحضرات الصوفية المصرية وتضم مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق ومحبي التصوف ويضم ريبرتوارها مجموعة ضخمة من الإشعار والقصائد لكل من محي الدين بن عربي، الحلاج، ابن الفارض وغيرهم، قدمت المجموعة العديد من الحفلات بمختلف الأماكن الثقافية فى مصر ونجحت فى تكوين قاعدة جماهيرية عريضة.

نبذة عن صندوق التنمية الثقافية

استطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عامًا منذ إنشائه 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر في دعم وتنمية الحياة الثقافية في مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض، كما عمل على الكشف المواهب الشابة في مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

فصندوق التنمية الثقافية يسير بخطى سريعة ومدروسة فى نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب، وهو في سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية في مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التي تضرب في عمق مفهوم التنمية الثقافية، وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق في أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها نحو 90 مكتبة.