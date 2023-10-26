نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نقل زوجة سمسم شهاب للعناية المركزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المطرب سمسم شهاب عن تدهور الحالة الصحية لزوجته، ونقلها لغرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، مُطالبًا جمهوره بالدعاء لها، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

منشور سمسم شهاب

كتب سمسم شهاب منشورًا قال فيه:"زوجتي في العناية المركزة في حالة صعبة جدًا، أسألكم وأرجوكم بالدعاء لها من القلب، الأمل فى رب العرش العظيم هو قادر على كل شيء".

من هم صناع الأغنية الدعائية لفيلم "دولارات دولارات" لسمسم شهاب؟



وفي سياق آخر، طرح سمسم شهاب مؤخرًا، الأغنية الدعائية لفيلم “دولارات دولارات”، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير" يوتيوب "، وهي من كلمات الشاعر عماد عبيد، ألحان خالد سلطان، توزيع طه الحكيم، هندسة صوتية محمد جودة، إشراف عام أحمد سمسم شهاب.

من هم أبطال فيلم "دولارات دولارات"؟



والجدير بالذكر أن فيلم "دولارات دولارات"، بطولة نضال الشافعي، منة فضالي، هالة فاخر، محمود حافظ، ميدو عادل، مدحت تيخة، إبرام سمير، راندا البحيري، أمينة، ياسر علي ماهر، طاهر أبو ليلة، حسن عبد الفتاح، علاء مرسي، صبري عبد المنعم، والمطرب محمد السالم، إنتاج "آرت ميوزك" مدحت سعد، تأليف طارق رمضان، مدير تصوير وائل يوسف، إخراج محمد خضري.