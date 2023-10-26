نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رانفير سينغ وديبيكا بادوكون يحلان كضيوف على حلقة جديدة من Koffee with Karan في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهر ثنائي بوليوود الشهير رانفير سينغ وزوجتها ديبيكا بادوكون في جلسة تصوير جديدة مميزة، تعد الجلسة الترويجية لظهور الثنائي في حلقة جديدة من برنامج التوك شو الأنجح في بوليوود Koffee with Karan 8.

ونقل موقع إنديا توداي، لقطات من جلسة التصوير التي أجراها الثنائي، والتي تم نشرها للترويج للحلقة التي بثت بتاريخ 25 أكتوبر ضمن حلقات الموسم الثامن من البرنامج الشهير.

جلسة تصوير الحلقة

جديد أخبار ديبيكا

يأتي ذلك بعد أن طرحت الشركة المنتجة لفيلم Singham، البوستر الترويجي الأول للنجمة ديبيكا بادوكون، الذي تشارك في البطولة النسائية لفيلم الاكشن الشهير.

ونقل إنديا توداي البوستر الترويجي لديبيكا، والذي ظهرت به مرتدية لزي شرطية، حيث تشارك بشخصية شرطية نسائية في العمل الذي يضم في بطولته كوكبة من نجوم بوليوود.

كارينا كابور

أيضًا كانت قد شاركت النجمة كارينا كابور متابعيها عبر حساباتها على منصات التواصل، اللقطات الأولى لها من كوليس تصوير فيلمها الجديد Singham Again.

ونقل موقع انديا توداي، الصورة التي نشرتها كارينا، من الفيلم الذي سيشهد رابع تعاون لها مع المخرج الكبير روهيت شيتي.

الجزء الثاني

وكان قد إنطلق رسميًا تصوير مشاهد الجزء الثاني من فيلم Singham للنجم الكبير اجاي ديفجان، والذي يطرح في جزءه الثاني بعنوان Singham Again.

الفيلم يشهد عودة التعاون بين أجاي ديفجان والمخرج الهندي المخضرم روهيت شيتي، مع عودة رانفير سينغ للمشاركة في دور البطولة.

ويضم الفيلم النجم في بطولة النجم أكشاي كومار، وتجري حاليًا عمليات التصوير في العاصمة الإنجليزية لندن.