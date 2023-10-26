في هذا الموعد.. محمود سعد يحاور سيد رجب ولينا شاماميان ببرنامج " Sloud out "

القاهرة - محمد ابراهيم - يسستضيف الاعلامي محمود سعد كل من الفنان سيد رجب والمطربة لينا شاماميان ببرنامج “ Sloud out ” ومن المقرر التسجيل يوم 2 نوفمبر المقبل، ويحاروهما على مسرح Theatro Arkan، ومن المقرر عرضها على منصة watch it وشاشة cbc الفضائية.

أسعار التذاكر

كما طرحت الشركة المنظمة للحلقة أسعار التذاكر للجمهور الراغبين في حضور تصوير حلقة سيد رجب، ولينا شاماميان، وتنوعت فئات ما بين 4 فئات وجاءت الأسعار كالتالي:

الفئة الأولى Platinum بمبلغ 400 جنيهًا، الفئة الثانية Gold بمبلغ 300 جنيهًا، الفئة الثالثة Silver بمبلغ 200 جنيهًا،الفئة الرابعة والأخيرة بمبلغ 150 جنيهًا.

شروط حضور تسجيل الحلقة

وأعلنت الشركة المنظمة للحلقة عن عدة شروط أبرزها:

-حفظ الكاميرات والموبيلات في خزائن مخصصة قبل الدخول وحتى انتهاء العروض.

- الأطفال الأقل من سن 8 سنوات غير مسموح لهم بالدخول.

- غير مصرح بالتصوير خلال تصوير الحلقة.

ما هي آخر أعمال سيد رجب؟

وفي سياق آخر، يواصل سيد رجب حاليًا تصوير فيلم “كتف قانوني”، حيث ضم العمل عددًا من الفنانين أبرزهم: عمرو عبد الجليل، سيد رجب، شيرين رضا، دينا، محمد رضوان، والعمل من إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف أحمد رمزي.

كما شارك سيد رجب مؤخرًا في فيلم مطرح مطروح وضم العمل عددا كبيرا من النجوم أبرزهم: محمود حميدة، كريم عفيفي، شيماء سيف، ليلى زاهر، سامي مغاوري، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عز وإخراج وائل إحسان، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول فتره الأربعينات، ويحدث حادثة لعائلة ما أثناء الحرب، وتتطور الأحداث بعد ذلك.