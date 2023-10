نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سامويل إل جاكسون في مقدمة الناعين لرحيل "ريتشارد راوند تري" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك عدد كبير من نجوم هوليوود الكبار في نعي النجم السينمائي الراحل "ريتشارد راوند تري"، المعروف بكونه أحد نجوم ثمانينيات القرن الماضي بهوليوود.

وتقول ديلي ميل، أن نجوم كبار مثل سامويل ال جاكسون وجابريل يونيو، وعدد من المشاهير الكبار من مجتمع أصحاب البشرة السمراء، شاركو في نعي النجم الراحل، الذي يشتهر ببطولته للنسخة الاصلية من فيلم Shaft.

واعلنت أسرة ريتشارد رحيله عن عمر يناهز الـ 81 عامًا، بعد صراح طويل مع مرض السرطان.

نعي الفنانين لرحيل ريتشارد راوند تري

نشاط فني لسامويل إل جاكسون

و سبق لعدد من نجوم هوليوود أمريكي الجنسية، أن شاركو في تصوير إعلانات دعايا للتليفزيون البريطاني.

ووفق صحيفة ديلي ميل، كان من هؤلاء الفانين من نجح في تقديم هذا النوع من الإعلانات، أحدثهم النجم الكبيرة سامويل ال جاكسون.

ونقلت ديلي ميل، لقطات لقطات من إعلان ترويجي جديد لجاكسون، الذي سبق وأن كان له حضور تليفزيوني مميز عبر مسلسل "سيكرت انفيجن".

تجارب دعائية أخرى

وكان قد هاجم مؤلف فيلم Taxi Driver ترافيس بيكل، مساعي النجم الكبير روبرت دي نيرو للظهور من جديد في شخصيته التي قدمها بالفيلم، لصالح إعلان دعائي جديد لشركة نقل خاصة.

وتقول صحيفة ديلي ميل، أن مؤلف الفيلم، قال ان الشخصية التي جسدها دي نيرو، ما كان لها أن تقبل بمثل هذه التجربة.

إعلان ترويجي جديد

ويعود النجم الكبير روبرت دي نيرو لتجسيد شخصيته الأيقونية من فيلم Taxi Driver للمخرج مارتن سكورسيزي انتاج عام 1976، وذلك عبر مشاركته في اعلان ترويجي جديد لشركة النقل الخاص أوبر.

وتقول ديلي ميل، أن عودة دي نيرو لتجسيد الشخصية، سيكون في اعلان ترويجي جديد لشركة النقل الخاص الشهيرة، حتى أنه سيستخدم في الإعلان الترويجي جملته الشهيرة من الفيلم You talkin' to me?.