نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيرة الذاتية لأم كلثوم تجمع منى زكي بمروان حامد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل منى زكي خلال هذه الفترة التحضير لفيلم جديد تتناول من خلاله السيرة الذاتية لأم كلثوم، وهو من إخراج مروان حامد.

كما تواصل منى زكي، حاليًا التحضير لفيلمها الجديد الذي يجمعها مع كريم عبدالعزيز بعنوان “لعب عيال” تأليف أحمد حسني وإخراج طارق العريان ومن المفترض أن يعلن عن بداية التصوير نهاية العام الحالي، والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي.



الجواهرجي يعيد تعاون منى زكي وهنيدي بعد غياب



ويجدد فيلم الجواهرجي تعاون منى زكي ومحمد هنيدي مرة أخرى بعد غياب 25 عامًا بعد مشاركتهم في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" عام 1998 وحقق نجاحًا كبيرًا.



ما هي آخر أعمال منى زكي؟

يذكر أن آخر أعمال منى زكي هو "تحت الوصايا " الذي شاركت به خلال موسم رمضان الماضي، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وبطولة منى زكي، رشدي الشامي، دياب، أحمد خالد صالح، علي الطيب، عمر شريف، خالد كمال، إخراج محمد شاكر خضير.



أحداث مسلسل تحت الوصاية

ودارت أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي حول شخصية «حنان» التى تجسدها الفنانة منى زكى، وتسعي حنان إلي تحمل مسؤولية ابنائها بعد وفاة زوجها، ولكن تتعرض للظلم من أهالى زوجها المتوفى بعد وصاية والد زوجها عليها وعلى أولادها، وتعيش حنان حالة مأساوية وتُقرر الهروب هى وأبنائها، وتاخذ المركب إلى ميناء دمياط، لتبدأ حياة جديدة وتحاول خلال رحلتها أن تكسب رزق من المركب وتظن أنها نجحت في خطتها ونجت ولكن شقيق زوجها يكون لديها موقف آخر بعد سرقة المركب ويقرر البحث عنها والإنتقام منها