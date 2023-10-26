تضامنًا مع فلسطين.. محمد عدوية يطرح أغنية ”أرض غزة”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 أكتوبر 2023 12:31 مساءً - طرح النجم محمد عدوية أغنية جديدة تحمل اسم «أرض غزة»، يتضامن فيها مع فلسطين، وما يتعرضون له، بسبب الهجوم الغاشم الذي ارتكبه جيش الاحتلال على أراضيها.

وتقول كلمات الأغنية، «وقالوا عليكي يا أرض غزة إن الشهادة عليكي لذة، يشتاق لها الصابرين، وكل نقطة دم نازلة تغسل ضماير فينا ندلة، لأننا ساكتين، ياه ياه يا أرض غزة يا أرض طاهرة، يا أرض المسيح والأقصى يا اللي بيتاجروا بيكي في كل نشرة، حاسس إن اللي مات ده ابني كان نفسي أحمي جسمي من أي ضربة، هدموا المباني وكل مدني، ضربوا المدارس ووجعوا قلوبنا وشردوا ملايين وقفلوا المعابر على كل عابر، يصرخ يقول أنا مش قادر، الحقوا فلسطين، الحقوا فلسطين».