وليد فواز يعيش حالة من النشاط الفني.. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - يعيش الفنان وليد فواز، حالة من النشاط الفني سواء على مستوى الدراما أو السينما، حيث حقق نجاحًا كبيرًا خلال مشاركته في مسلسل “ صوت وصورة ” مع الفنانة حنان مطاوع الذي يتم عرضه حاليًا على شاشة cbc الفضائية، ومن المقرر أن يشارك في رمضان المقبل 2024 في مسلسل “ ألف ليلة وليلة ” مع النجم ياسر جلال الذي يجسد خلال دور شقيقه،وسوف يبدأ تصوير مشاهده الفترة المقبلة.

انتهاء وليد فواز من تصوير فيلم شقو

كما انتهى الفنان وليد فواز من تصوير فيلم “شقو” الذي يشارك في بطولته كوكبة من النجوم أبرزهم: عمرو يوسف ومحمد ممدوح تايسون وأمينة خليل ودينا الشربيني.

وليد فواز يستأنف تصوير فيلم سر عودة طقية الاخفاء

كما يستأنف وليد فواز تصوير فيلم “سر عودة طقية الإخفاء”، ومن المقرر أن يجسد خلاله شخصية كوميدية ضمن أحداث العمل.

ما هي آخر أعمال وليد فواز؟

يشار أن الفنان وليد فواز، يعرض له حاليًا عبر قناة DMC مسلسل “صوت وصورة” " مع الفنانة حنان مطاوع، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا منذ عرض أولى حلقاته، ويشارك في بطولة العمل كلًا من: مراد مكرم، نجلاء بدر، صدقي صخر، عمرو وهبة، ناردين فرج، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

كما شارك وليد فواز في دراما رمضان الماضي بمسلسل “ الكتيبة 101 ”، وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا، حيث جسد خلال الأحداث شخصية الإرهابي "أبو أسامة المصري".