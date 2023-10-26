للمرة الثانية.. تامر فرج يؤجل عرض مسرحيته تضامنًا مع أحداث غزة

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان تامر فرج على مرعاة مشاعر الأخوة الفلسطينين بعد الأحداث الأخيرة والانتهاكات الغير إنسانية التي حدثت لأهالي غزة من الاحتلال الإسرائيلي، قرر تأجيل عرض مسرحيته “ طيب وأمير ” للمرة الثانية.

تامر فرج يؤجل عرض مسرحية طيب وأمير

وكتب تامر فرج عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام"،قائلًا:“جمهورنا العزيز، جمهور مسرحية طيب وأمير، بالطبع نظرًا للظروف الحاليه نعتذر للأسبوع الثاني عن عرض المسرحية وسوف نوافيكم بالمستجدات في الأسابيع المقبله، اللهم ازح الغمة وخف الكربة وانصر المظلوم، قلوبنا مع أخواننا في غزة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

التأجيل الأول لعرض مسرحية طيب وأمير

وكان الفنان تامر فرج، قد أعلن تأجيل عرض مسرحية طيب وأمير تزامنًا مع الأحداث الجارية على الأراضي الفلسطينية، منذ أسبوع قائلًا:“حدادًا على شهداء فلسطين وتضامنًا مع أخوتنا في غزة وأحساسا بجسامة الأحداث الموجعة التي يمر بها أخوان لنا في العروبة”.

وأضاف تامر فرج::قررت أسرة مسرحية طيب وأمير إلغاء عروضها هذا الأسبوع نظرا لفداحة المصاب الذي أصيبت به أمتنا العربية كلها، اللهم تقبل شهدائنا في فلسطين تقبلا حسنا وصبرنا وصبر ذويهم وانتقم ممن أذوهم وأنهى محنتهم برحمتك يا أرحم الراحمين".

من هم نجوم مسرحية طيب وأمير؟

يشارك في مسرحية “ طيب وأمير ” عدد من النجوم أبرزهم: تامر فرج، عمرو رمزي، هشام إسماعيل، وعدد كبير من فنانين المسرح، ومن تأليف أحمد الملواني، وإخراج محمد جبر، وهو من إنتاج قطاع الإنتاج الثقافي البيت الفني للمسرح.