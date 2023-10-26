طرح الإعلان الترويجي لفيلم Best. Christmas. Ever!

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أحمد جودة - القاهرة - طرح الإعلان الترويجي للفيلم الجديد Best. Christmas. Ever، أحدث فيلم يتم طرحه بالتزامن مع قرب احتفالات الكريسماس لعام 2023.

ونقلت ديلي ميل، الإعلان الترويجي للفيلم الجديد، الذي تدور أحداثه في إطار احتفالي عن موسم أعيان الكريسماس، بمشاركة النجمة هيثر جراهام وبراندي نوروود.

منافسة قوية على مستوى العالم

وتمتد منافسة الأفلام المقرر طرحها في موسم الكريسماس المقبل، لتصل إلى عالم سينما بوليوود، حيث ستكون فترة موسم اعياد الكريسماس لعام 2023، الاكثر منافسة بين مجموعة افلام هندية جديدة ستطرح للعرض في هذه الفترة بنفس الوقت.

ووفق موقع "إنديا توداي"، علاوة على تحديد الكريسماس موعا لطرح فيلم "شاه روخ خان" الجديد "دانكي"، سيكون هناك أفلام أخرى تتنافس على شباك التذاكر في هذه الفترة.

أبرز هذه الأعمال، كل من فيلم Yodha الذي ينتجه المنتج والمخرج كارانا جوهار، وفيلم النجم الشاب سيدهارث مالهوترا الذي يطرح بعنوان Merry Christmas.

منافسة في موسم الكريسماس

و ستكون هناك مواجهة مميزة على مستوى شباك التذاكر بين النجم شاه روخ خان، والنجم الهندي باربهاس، بعد أن تحدد طرح الأعمال السينمائية القادمة لهما في نفس التوقيت، بالتزامن مع فترة أعياد الكريسماس.

ووفق ما ذكر موقع "انديا توداي"، تحدد أن فترة الكريسماس ستشهد طرح الفيلم الجديد لشارو Dunki والفيلم الجديد لـ باربهاس، الذي يطرح بعنون Salaar.