نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤلف فيلم "عادل مش عادل" يكشف تفاصيل شخصية أحمد الفيشاوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى الفنان أحمد الفيشاوي من تصوير فيلم “عادل مش عادل” ومن المقرر أن يقدم، خلال الأحداث شخصية جديدة عن أعماله السابقة، لم يسبق له تقديمها في السينما أو الدراما، حسبما صرح حسام كمال مؤلف الفيلم،مؤكدًا على أن شخصيته تعتمد على المشاعر النفسية وحياته ستتغير رأسًا على عقب، نتيجة لتعرضه لموقف مصيري مهم وهو الإدلاء بشهادته في المحكمة.

وأوضح مؤلف “ عادل مش عادل ”أن أحمد الفيشاوي، بذل جهودًا كبيرة بداية من التحضير الفيلم حتى نهاية التصوير ليخرج الفيلم إلى النور بشكل احترافي وعالي .

من هم نجوم فيلم “عادل مش عادل”؟

ومن المقرر طرح فيلم "عادل مش عادل" في نهاية شهر ديسمبر المقبل، لينافس في دور العرض السينمائية ضمن موسم أفلام الشتاء، ويشارك أحمد الفيشاوي في البطولة كلًا من: شيري عادل، محمود البزاوي، دينا، مصطفى أبو سريع، محمد رضوان، نوال، بدرية طلبة، بالإضافة لعدد من ضيوف الشرف، وهو من إخراج أحمد يسري، وقصة وحوار أدهم سعيد وحسام كمال.

آخر أعمال أحمد الفيشاوي

يشار أن آخر أعمال الفنان أحمد الفيشاوي كان فيلم "رهبة" والذي عُرض بالسينمات خلال الفترة الماضية، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حيث يعيش سيد رهبة في أحد الأحياء الشعبية، ويفرض سيطرته على المنطقة مستغلًا ذكاؤه وشجاعته، ولكن حينما يتعرض إلى حادث أليم سرعان ما تتغير أحواله تمامًا رأسًا على عقب.

وشارك في بطولة فيلم رهبة كلًا من الفنان محمود البزاوي، نسرين أمين، ياسر الطوبجي، سما إبراهيم، مصطفى غريب، أحمد رمزي، ثراء جبيل، محمد لطفي، وعبدالرحمن ظاظا، ومحمد القس"، وهو من تأليف أحمد علام، وإخراج رضا عبدالرازق.