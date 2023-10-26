طرح اللقطات الترويجية الأولى من فيلم برسيلا بريسلي

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت لقطات ترويجية جديدة لفيلم Priscilla للفيلم الذي يروي قصة زوجة النجم الكبير الراحل إلفيس بريسلي.

ونقلت ديلي ميل، اللقطات الترويجية الرسمية الأولى للفيلم الجديد، الذي يشارك في بطولته جيكو إلوردي في دور إلفيس برسلي، وكايلي سبيني في دور برسيلا.

الفيلم سيكون أحدث عمل للمخرج صوفيا كوبولا، ابنة المخرج الكبير فرانسيس فورد كوبولا، الشهير باخراجه لأفلام الأب الروحي.

وبعد سنوات قليلة من طرح العمل السينمائي الرسمي الذي يجسد قصة حياة إلفيس بريسلي، تستعد المخرجة صوفيا كوبولا، ابنة المخرج الكبير فرانسيس فورد كوبولا، لطرح فيلم جديد من اخراجها سيكون عن قصة حياة زوجة الفيس بريسلي، برسيلا بريسلي.

الفيلم سيضم في بطولته مجموعة من الفنانين المميزين، منهم جيكوم الوردي، والممثلة كيلي سبيني في الأدوار الرئيسية.

فيلم برسيلا بريسلي

أستون باتلر

وكان قد تحدث النجم الشاب أستون باتلر عن الرحلة الصعبة التي خاضها في تصوير الفيلم الذي نقله لعالم الشهرة، وجسد خلاله شخصية المغني الأسطوري إلفيس بريسلي.

ووفق صحيفة ديلي، أجرى أستون باتلر، حوار مع مجلة Entertainment Tonight، نقلت الصحيفة البريطانية جانبا منه.

تضحيات كبيرة

وفي حواره مع المجلة، اعترف باتلر أنه قدم تحضيات كبيرة، لأجل تصوير مشاهد الفيلم الذي تدور أحداثه في اطار من السيرة الذاتية.

وقال باتلر، أنه يقدر دعم أسرته له، كونه كان مضطرا للسفر لمدة 3 سنوات بعيدًا عنهم في أستراليا، طوال فترة تصويره لمشاهد الفيلم الجديد، لتحقيق الاتقان المطلوب في السرد، وواقعية نقل المشاهد في الفترة الأولى من حياة إلفيس بريسلي، قبل أن ينتقل التصوير لمدينة لاس فيجاس، التي حصلت على شهرتها من الحفلات التي احياها بها الفيس في السنوات الأخيرة من عمره.